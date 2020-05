Archiviati altri 6 eventi delle Turbo Series. Il più cospicuo l'ha vinto '1RoBThEGoD1'. Ottimo colpi anche per Antonio 'A.Bernaudo' Bernaudo e 'gf125'. Ecco tutti i risultati...

Turbo Series 2020 - Iniziamo il nostro report proprio dall'exploit di '1RoBThEGoD1' nel No Limit Hold'em 8 Max Win The Button Turbo Progressive KO da 100 euro di buy in e da oltre 76.000 euro di prize pool (Evento #75). Il fiorentino ha sbaragliato la concorrenza, 845 entries in tutto, e si è messo in tasca più di 10.000 euro tra prima moneta e taglie.



Ed è andato alla grandissima anche il pugliese di nascita, ma campano di adozione, Antonio Bernaudo che si è preso i 5.019 euro proposti dal No Limit Hold'em 8 Max Deep Turbo da 50 euro di buy in (Evento #73). 'A.Bernaudo', questo il suo storico nick, l'ha spuntata allo sprint su 'Gigggi55', runner up per 3.598, e 'framax56', terzo classificato per 2.580 euro.



Niente male nemmeno il player di Formia 'gf125' che, dopo aver battuto al Final Table i rivali 'nbu2008' (€2.368), 'idassegnato' (€1.748), Alessandro 'Alejolly1190' La Corte (€1.192), 'Wrongdoer1' (€925) e 'kn0xvill3' (€708), si è assicurato i 4.227 euro dell'Evento #76, il Pot Limit Omaha Turbo 6 Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da 22.410 euro di montepremi totale.



Successi, infine, per il milanese 'DasBerghain' (€3.039) nel €5 No Limit Hold'em 8 Max Super Turbo Progressive KO (Evento #74) e rispettivamente per 'NoiSiamoAscoli' (€2.614) e 'Riverino2009' (€1.883), entrambi dopo un deal, nel €5 No Limit Hold'em Micro Rebuy Madness 8 Max (Evento #77) e €15 No Limit Hold'em Midnight Swiftly 6 Max (Evento #78).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Super shot per '1RoBThEGoD1'



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



Turbo Series 73 - NL Hold'em 8 Max Deep Turbo [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 607

Montepremi Totale: €30.000

Final Table Pay Out



Antonio 'A.Bernaudo' Bernaudo - €5.019

Gigggi55 - €3.598

framax56 - €2.580

mammamamma2 - €1.850

Fabrizio 'Asky16' Petroni - €1.326

IlConteNutz - €951

Riverino2009 - €682

frakkalagan - €489



Turbo Series 75 - 8 Max Win The Button Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 845

Montepremi Totale: €76.050

Final Table Pay Out



1RoBThEGoD1 - €10.033

6e7allin - €6.168

nellino0103 - €3.673

pask1993 - €2.866

AAnit81 - €3.322

foca1985 - €1.984

Andreavit1992 - €1.549

Mi3sVanD3Roh3 - €955



Turbo Series 76 - PL Omaha Turbo 6 Max Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 249

Montepremi Totale: €22.410

Final Table Pay Out



gf125 - €4.227

nbu2008 - €2.368

idassegnato - €1.748

Alessandro 'Alejolly1190' La Corte - €1.192

Wrongdoer1 - €925

kn0xvill3 - €708