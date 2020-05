Il buon Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini è tornato a battere cassa in uno dei tornei più gettonati, il Night on Stars. A segno anche 'andreamp' nel Super Venerdì Deep e 'HotTuna888' nel Big Daily Potenziato.

Iniziamo il nostro secondo e ultimo report sugli MTT online dal sempre ottimo Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini che si è preso gli oltre 2.000 euro proposti dal Night on Stars (440 entries con 40.000 euro di prize pool garantito). Il talento toscano si è imposto dopo aver superato in heads up il comunque positivo Salvatore 'scudo1981' Bianco (€5.278).



Sono andati invece ad 'andreamp', che ha sconfitto al Final Table i player 'DhZonLiTrl' (€1.971), 'OmgLaprooofit' (€1.370), 'LoZiodiNico' (€1.052), 'Fofo1962' (€802), 'ArtuGattino' (€585), 'Zen987' (€426), 'NoRules83' (€342) e 'Fuckth3riv3r' (€259), i 3.193 euro messi in palio nell'evento più "hot" del network iPoker, il Super Venerdì Deep da 16.702 euro di montepremi totale (949 entries).



Chiudiamo con il The Big Daily Potenziato (104 entries con 109 euro di buy in), di 888poker, dove l'ha spuntata uno scatenato 'HotTuna888' (€3.525) al termine di quasi 7 ore di gioco. Qui l'ultimo ad arrendersi è stato 'pedronetto75' (€2.550) mentre si è ritrovato out una volta salito nel podio 'Mimetizzato' (€1.853). Medaglia di legno per '1d0l0p3zz4' (€1.326).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Successi anche per 'andreamp' e 'HotTuna888'



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 440

Montepremi Totale: €40.000

Final Table Pay Out



Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini - €7.201

Salvatore 'scudo1981' Bianco - €5.278

Whit3M4mb4 - €3.869

INFINITIRF - €2.836

n3v3rfold96 - €2.079

roma8209 - €1.524

turbochiap89 - €1.117

STOPPA-REG - €819

pode91sp - €600



Super Venerdì Deep [€10.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 949

Montepremi Totale: €16.702

Final Table Pay Out



andreamp - €3.193

DhZonLiTrl - €1.971

OmgLaprooofit - €1.370

LoZiodiNico - €1.052

Fofo1962 - €802

ArtuGattino - €585

Zen987 - €426

NoRules83 - €342

Fuckth3riv3r - €259



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 104

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



HotTuna888 - €3.525

pedronetto75 - €2.550

Mimetizzato - €1.853

1d0l0p3zz4 - €1.326

19ONETIME84 - €929

0ldWh1sk3y - €735

richXmond - €546

Z1OS4M1988 -€435

LadyBingo - €375