Archiviata la penultima giornata delle Turbo Series. Ottimi colpi per 'koko79!1979', 'sapy000', 'mamocchio88' e 'Alw4ysIWin'. Sono andati alla grande anche 'SignorD87', 'wh1t3n0s3' e 'cardillo2018'.

Turbo Series 2020 - Iniziamo il nostro resoconto dal romano 'koko79!1979' che, dopo aver battuto in volata 'BadBeat5201314' (€5.896), 'Ariver85' (€3.987) e il regular di origini albanesi Renato 'RenatoBelli' Hysenbelli (€2.925), si è messo in tasca 10.298 euro, tra moneta e taglie, grazie al successo conquistato nel torneo più "importante" della serata, il No Limit Hold'em 8 Max Turbo Progressive KO da 100 euro di buy in e da quasi 70.000 euro di montepremi totale (Evento #81).



Sono andati invece a 'sapy000' i 4.705 proposti dall'Evento #83, il No Limit Hold'em Speedy Deep Hyper 6 Max da 50 euro di buy in (634 entries per 28.530 euro di prize pool). Il vicentino l'ha spuntata sugli altri finalisti 'SCIBOB' (€3.396), 'frency1986' (€2.451), 'Salvatorex2002' (€1.769), 'Otrevuota' (€1.277) e 'oicalob17' (€922).



Successi anche per il campano 'SignorD87' (€2.778) nel €5 No Limit Hold'em Super Turbo Progressive KO (Evento #80), per il toscano 'wh1t3n0s3' (€2.338) nel €30 Pot Limit Omaha H/L Turbo 6 Max Progressive KO (Evento #82) e per il siciliano 'cardillo2018' (€3.453) nel €15 No Limit Hold'em Midnight Swiftly Progressive KO (Evento #84).



Chiudiamo con l'unico accordo della serata che è stato siglato nell'Evento #79, il No Limit Hold'em 6 Max Deep Turbo da 50 euro di buy in e da 30.000 euro di montepremi garantito. 'mamocchio88' (€4.541) e 'Alw4ysIWin' (€3.989) hanno infatti decido di scendere a patti dopo l'uscita di scena del terzo incomodo 'I_owned_u_87' (€2.449).



Deal tra 'mamocchio88' e 'Alw4ysIWin' nel 6 Max



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



Turbo Series 79 - NL Hold'em 6 Max Deep Turbo [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 592

Montepremi Totale: €30.000

Final Table Pay Out



mamocchio88 - €4.541*

Alw4ysIWin - €3.989*

I_owned_u_87 - €2.449

VentoDallEst - €1.710

dumaniveni - €1.195

Alessandro 'Deneb93' Pichierri - €834



*Deal



Turbo Series 81 - NL Hold'em 8 Max Turbo Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 772

Montepremi Totale: €69.480

Final Table Pay Out



koko79!1979 - €10.298

BadBeat5201314 - €5.896

Ariver85 - €3.987

Renato 'RenatoBelli' Hysenbelli - €2.925

1Andrew9-27 - €2.352

D0ubleChance - €1.393

BlacKMam3Azo - €1.056

pikyplay - €734



Turbo Series 83 - NL Hold'em Speedy Deep Hyper 6 Max [€20.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 634

Montepremi Totale: €28.530

Final Table Pay Out



sapy000 - €4.705

SCIBOB - €3.396

frency1986 - €2.451

Salvatorex2002 - €1.769

Otrevuota - €1.277

oicalob17 - €922