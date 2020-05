Sabato sera da protagonista per 'BetterCallSax' che si è preso il Night on Stars dove ha chiuso terzo il buon Andrea 'ImB0sc495' Boscani. Sono andati alla grande anche '19ONETIME84' e 'balboa27546', rispettivamente vincitori del Dragon e del Super Deep.

Ma partiamo come sempre dal NoS (40.000 euro di prize pool) dove stavolta è arrivato l'acuto di 'BetterCallSax', per 7.309 euro di prima moneta, ai danni del runner up 'Sckjzzato83' (€5.357). Sul podio è salito pure il regular Andrea 'ImB0sc495' Boscani (€3.927) che ha preceduto nel pay out i player 'mizrachi1981' (€2.878), 'CONDANNATO71' (€2.110), Gaetano 'GAETANO_85z' Preite (€1.546), 'S0Y-GENIAL' (€1.134), Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino (€831) e 'Gianlucamar7' (€609).



E passiamo al The Dragon Potenziato da 20.000 euro garantiti (124 entries con 109 euro di buy in) dove, dopo oltre 8 ore di gioco, l'ha spuntata lo scatenato '19ONETIME84' (€4.261). L'ultimo ad arrendersi è stato 'JOKER75Alex' (€3.200) mentre qualche minuto prima erano finiti fuori 'Michelenizza' (€2.370) e '.NICKNAME.' (€1.750).



Chiudiamo con il Super Sabato Deep, da 20 euro di buy in e da quasi 14.000 euro di montepremi totale (792 entries), dove si è invece imposto 'balboa27546'. Per lui è arrivato un bottino da 2.677 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'Alessia2015' (€1.659), 'Alfons11' (€1.150), 'Wenkiii' (€885), 'mulder11' (€676), 'NIKOESP' (€495), 'INTERDRAGO' (€362), 'dipand' (€293) e 'MtauriB' (€223).



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 364

Montepremi Totale: €40.000

Final Table Pay Out



BetterCallSax - €7.309

Sckjzzato83 - €5.357

Andrea 'ImB0sc495' Boscani - €3.927

mizrachi1981 - €2.878

CONDANNATO71 - €2.110

Gaetano 'GAETANO_85z' Preite - €1.546

S0Y-GENIAL - €1.134

Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino - €831

Gianlucamar7 - €609



The Dragon - Potenziato [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 124

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



19ONETIME84 - €4.261

JOKER75Alex - €3.200

Michelenizza - €2.370

.NICKNAME. - €1.750

lucaseba89 - €1.230

MilgramsD - €940

Joex889 - €720

IotaMiota - €540

ALEKallonisQ - €420



Super Sabato Deep [€7.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 792

Montepremi Totale: €13.939

Final Table Pay Out



balboa27546 - €2.677

Alessia2015 - €1.659

Alfons11 - €1.150

Wenkiii - €885

mulder11 - €676

NIKOESP - €495

INTERDRAGO - €362

dipand - €293

MtauriB - €223