L'ultima giornata delle Turbo Series ha portato alla ribalta Mauro 'HuckSeed71' Verdecchia, vincitore del Main Event. Super prova anche per Andrea 'andryguen' Panarese che si è preso l'High Roller.

Cominciamo il nostro ultimo report sulle Turbo Series 2020 proprio dal Main Event Turbo (100 euro di buy in e oltre 390.000 euro di montepremi totale) che ha registrato lo straordinario colpo di Mauro 'HuckSeed71' Verdecchia. Il grinder di San Benedetto del Tronto ha sbaragliato la concorrenza, ben 4.339 le entries, e si è aggiudicato così il bottino da quasi 53.000 euro.



Ha provato a fermarlo in tutti i modi il romano 'Poldo181109' che ha comunque incassato i 37.158 euro del secondo premio. Sul podio è salito pure l'altro regular Paolo 'folliabartko' Baroni (€26.076) mentre si è fermato sul più bello 'mclm65' (€18.299). Final table anche per 'carlitoxxii' (€12.842), 'Artick82' (€9.012), '7_s3tt0_r1ver' (€6.324), 'CHIAMAMI72' (€4.438) e 'Spritz 933' (€3.115).



E' andato invece al sempre ottimo Andrea Panarese l'altro torneone della serata, l'High Roller 8 Max Turbo Progressive KO da 250 euro di buy in e da 146.025 euro di prize pool (Evento #89). 'andryguen' si è messo in tasca più di 24.000 euro, tra prima moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo un cui erano in corsa rivali del calibro di 'I_owned_u_87' (€6.809), Rosario 'HELLMATADOR7' Sgammato (€6.910), Patrick 'instantcal89' Sanfilippo (€3.835) e Mario 'coinflip21' Carrascon (€2.279).



E non sono andati affatto male nemmeno Daniele 'ZyzzRaver' Grasso (€15.570) e Alessandro 'surini93' Surini (€9.322). Il palermitano si è preso infatti il 50 Special 8 Max Turbo Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #87) dopo aver battuto in volata Luigi 'incognita93' Curcio (€10.010), il reg di Lovere ha portato a casa l'Hyper Money Heist 6 Max sempre da 50 euro di buy in (Evento #90).



Successi, infine, per 'ubisor' (€7.963) nel €50 No Limit Hold'em Deep Turbo Progressive KO (Evento #85) e per il player di Sluderno 'zincredible99' (€5.639) nel €10 No Limit Hold'em Super Turbo Progressive KO (Evento #86).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Daniele 'ZyzzRaver' Grasso



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



Turbo Series 88 - Main Event Turbo [€300.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 4.339

Montepremi Totale: €390.510

Final Table Pay Out



Mauro 'HuckSeed71' Verdecchia - €52.952

Poldo181109 - €37.158

Paolo 'folliabartko' Baroni - €26.076

mclm65 - €18.299

carlitoxxii - €12.842

Artick82 - €9.012

7_s3tt0_r1ver - €6.324

CHIAMAMI72 - €4.438

Spritz 933 - €3.115



Turbo Series 89 - High Roller 8 Max Turbo Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 649

Montepremi Totale: €146.025

Final Table Pay Out



Andrea 'andryguen' Panarese - €24.529

Br0ns3di - €11.802

I_owned_u_87 - €6.809

Rosario 'HELLMATADOR7' Sgammato - €6.910

PadreNostrum - €4.841

Patrick 'instantcal89' Sanfilippo - €3.835

pallagonfia - €3.057

Mario 'coinflip21' Carrascon - €2.279



Turbo Series 87 - 50 Special 8 Max Turbo Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 3.117

Montepremi Totale: €140.265

Final Table Pay Out



Daniele 'ZyzzRaver' Grasso - €15.570

Luigi 'incognita93' Curcio - €10.010

Pepiero83 - €6.707

Inside84 - €3.891

iLoVeV4Gn3r - €3.233

Luigi 'Il-Giuglia' D’Alterio - €2.929

60319800 - €1.634

gianlu1234 - €1.572



Turbo Series 85 - NL Hold'em Deep Turbo Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.520

Montepremi Totale: €68.400

Final Table Pay Out



ubisor - €7.963

Donalds99 - €5.974

guendel86 - €3.436

viKtorKing88 - €2.348

L'Algor1tmo - €1.504

M.Consoli14 - €1.343

jvoice - €1.223

nemolele - €677

vastanovic - €676



Turbo Series 90 - NL Hold'em Hyper Money Heist 6 Max [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.416

Montepremi Totale: €63.720

Final Table Pay Out



Alessandro 'surini93' Surini - €9.322

#QuaCCosa - €6.410

Andrea 'makemef0ld' Emanuele - €4.408

26032008 - €3.031

spartaxu - €2.084

RickyKaka'90 - €1.433