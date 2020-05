Archiviati, rispettivamente con 181 e 119 left, i Day1 del SuperSize Sunday e del Super Sunday. Si è già concluso invece il Main Event delle SuperSeries che ha registrato l'acuto di Davide 'vienigae1' Marchi. Ecco il report...

Iniziamo con il SuperSize Sunday (100 euro di buy in e 100.000 euro di prize pool garantito), del network iPoker, dove sono passati al Day2 in 181 (1.0130 entries). Al momento si è preso la vetta del count il player 'fame97' che ha accumulato uno stack da 431.892 gettoni virtuali. Lo inseguono 'donpippo89' con 400.307 e 'MANGIOIKANI' con 387.467. Un po' più staccati troviamo 'MAROCCO83' con 369.217 e 'LupoSolitario72' con 349.395.



E' andato in archivio anche il Day1 del domenicale di Betaland (People's Poker): il Super Sunday da 100 euro di buy in e da 32.129 euro di montepremi totale (361 entries). Qui è volato in testa 'benny989' che, con 224.734 gettoni, si è messo dietro 'lucia2600' (190.404) e 'FionaWild' (175.210). Resta per adesso fuori dal podio 'KLEVIS8700' (169.602).



E passiamo ai 2 tornei targati 888poker che si sono chiusi in mattinata. Nel Main Event delle SuperSeries l'ha spuntata un super Davide 'vienigae1' Marchi al termine di quasi 12 ore di gioco. Il pro romano si è messo in tasca più di 18.000 euro dopo aver battuto in heads up il compagno di deal 'ImJohnDoe', secondo classificato per 14.561 euro. Sul podio, ma senza accordo, è salito anche Alessandro 'aleppp' Giannelli (€10.430).



Sono andati invece a 'Joex889' i 4.935 euro proposti dal Sunday High Roller (SuperSeries #31). Qui il ruolo di runner up è toccato 'cacadarbucio' (€3.290) mentre ha chiuso terzo Andrea 'Andreapini88' Pini (€2.468). Final table anche per i 2 protagonisti del Main Event Davide 'vienigae1' Marchi (€1.234) e Alessandro 'aleppp' Giannelli (€1.645).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Alessandro 'aleppp' Giannelli



I numeri più importanti dei 4 eventi domenicali:



SuperSize Sunday [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.030

Montepremi Totale: €100.000

Player Left: 181

TOP TEN DAY1



1. fame97 - 431.892

2. donpippo89 - 400.307

3. MANGIOIKANI - 387.467

4. MAROCCO83 - 369.217

5. LupoSolitario72 - 349.395

6. mangiasansizza - 345.858

7. 1989SaTiSfAcTiOn - 302.069

8. fiufycat - 282.540

9. fravordido - 281.395

10. Gigio01 - 277.155



Super Sunday [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 361

Montepremi Totale: €32.129

Player Left: 119

TOP TEN DAY1



1. benny989 - 224.734

2. lucia2600 - 190.404

3. FionaWild - 175.210

4. KLEVIS8700 - 169.602

5. SancioPanza89 - 154.027

6. ___SPICA72___ - 143.493

7. IDONTCARE - 142.108

8. clapio - 135.448

9. gigelbejan0 - 134.407

10. futre1111 - 132.088



SuperSeries 30 - Main Event [€100.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 785

Montepremi Totale: €105.455

Final Table Pay Out



Davide 'vienigae1' Marchi - €18.605*

ImJohnDoe - €14.561*

Alessandro 'aleppp' Giannelli - €10.430

SimoneMau89 - €7.856

Sneakyweasel - €5.474

Zinino87 - €4.429

Grinta1973 - €3.375

UPROFSSOR888 - €2.320

JesusChristZ - €1.361



*Deal



SuperSeries 31 - Sunday High Roller [€12.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 70

Montepremi Totale: €16.450

Pay Out



Joex889 - €4.935

cacadarbucio - €3.290

Andrea 'Andreapini88' Pini - €2.468

Alessandro 'aleppp' Giannelli - €1.645

Davide 'vienigae1' Marchi - €1.234

descartes10 - €905

Scanflauars - €740

g3m3ll0 - €658

19ONETIME84 - €576