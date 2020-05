E' andato a 'danh89', che ha superato in heads up Roberto 'CANABOT' Canali, il Night on Stars del lunedì sera. Need for Speed a Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio mentre si è chiuso con un deal, tra 'Yupos' e Patrick 'instantcal89' Sanfilippo, il Bigger.

Palinsesto tornato alla normalità dopo la grande "abbuffata" delle Turbo Series. E allora sotto con il Night on Stars (763 entries per 68.670 euro di montepremi totale) che in questa occasione ha registrato l'exploit di 'danh89'. Il cagliaritano ha battuto allo sprint il comunque ottimo Roberto 'CANABOT' Canali (€8.467) e si è assicurato il bottino da oltre 11.600 euro.



Si è chiuso invece con un accordo a 2 il The Bigger da 250 euro di buy in e da 24.525 euro di prize pool (109 entries). 'Yupos' (€5.024) e Patrick 'instantcal89' Sanfilippo (€4.820) hanno infatti deciso di scendere a patti una volta eliminato il terzo incomodo 'Otrevuota' (€3.181). Poco prima era finito fuori il buon Pasquale 'pakooo758' Braco (€2.394).



Successo pieno, infine, per Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio nel Need for Speed Turbo da quasi 19.000 euro di montepremi (211 entries). Il grinder campano ha incassato i 3.714 euro del primo premio al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche Domenico 'ddomenico' Drammis (€2.747), 'glen20085' (2.032), Giovanni 'PICCIONE.G.' Piccione (€1.503), 'GoodGirlsXXX' (€1.112), 'roger16790' (€822), Luca 'KILLUCK' Daelli (€608), 'Mr.Squid92' (€450) e 'jackabbi' (€333).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Patrick 'instantcal89' Sanfilippo



Questi i numeri più importanti dei 3 eventi:



Night on Stars [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 763

Montepremi Totale: €68.670

Final Table Pay Out



danh89 - €11.667

Roberto 'CANABOT' Canali - €8.467

cortez290387 - €6.144

escavatore1 - €4.459

ManlnBlackk - €3.236

UovoThePower - €2.348

Gi11M1 - €1.704

Hintenunten - €1.237

joyromeo - €897



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 109

Montepremi Totale: €24.525

Final Table Pay Out



Yupos - €5.024*

Patrick 'instantcal89' Sanfilippo - €4.820*

Otrevuota - €3.181

Pasquale 'pakooo758' Braco - €2.394

88dadomatto - €1.802

borntoownyou - €1.356

NnViSento_d-.-b - €1.021

nicchiotra - €768

Mario 'hhrrr' Pulcini - €768



*Deal



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 211

Montepremi Totale: €18.990

Final Table Pay Out



Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio - €3.714

Domenico 'ddomenico' Drammis - €2.747

glen20085 - €2.032

Giovanni 'PICCIONE.G.' Piccione - €1.503

GoodGirlsXXX - €1.112

roger16790 - €822

Luca 'KILLUCK' Daelli - €608

Mr.Squid92 - €450

jackabbi - €333