Sono andati rispettivamente a 'Teen4Life' e 'Xcreminatr' il SuperSize Sunday e il Super Sunday. Bel colpo anche per 'MrSquid92' che si è imposto nel Big Daily Special dove si sono piazzati terzo e quarto Donato 'wawa86' De Bonis e Federico 'ANNUSALO_1' Piroddi.

Ma partiamo dal SuperSize Sunday (100 euro di buy in e 100.000 euro di prize pool garantito), del network iPoker, che ha registrato lo scatto vincente di 'Teen4Life'. Per lui è arrivata una prima moneta da 19.110 euro al termine di un Final Table in cui erano in corsa anche 'mangiasansizza' (€11.800), 'Ir0nSid3' (€8.200), 'MdPisback' (€6.300), 'ElPatron97' (€4.800), 'lambada99' (€3.500), 'MAROCCO83' (€2.550), 'snoopyxx' (€2.0509 e 'caps23' (€1.550).



E passiamo all'altro domenicale, il Super Sunday (100 euro di buy in e da 32.129 euro di montepremi totale) di Betaland (People's Poker), che è stato contrassegnato dall'exploit di 'Xcreminatr' (€6.362) ai danni del chipleader del Day1 'benny989' (€4.594). Sul podio è salito anche '2810DWF' (€3.235), medaglia di legno invece per 'CantFoldAK27' (€2.326).



Chiudiamo il nostro secondo e ultimo report di giornata sugli MTT online con il Big Daily Special Potenziato (109 euro di buy in e 20.000 euro di montepremi garantito), targato 888poker, dove al termine di oltre 7 ore di gioco l'ha spuntata lo scatenato 'MrSquid92' per 4.270 euro di premio. L'ultimo ad arrendersi è stato 'downreg4' (€3.200) mentre si sono ritrovati out sul più bello i regular Donato 'wawa86' De Bonis (€2.370) e Federico 'ANNUSALO_1' Piroddi (€1.750).



Domenicali a 'Teen4Life' e 'Xcreminatr'



I numeri più importanti dei 4 eventi:



SuperSize Sunday [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.030

Montepremi Totale: €100.000

Final Table Pay Out



Teen4Life - €19.110

mangiasansizza - €11.800

Ir0nSid3 - €8.200

MdPisback - €6.300

ElPatron97 - €4.800

lambada99 - €3.500

MAROCCO83 - €2.550

snoopyxx - €2.050

caps23 - €1.550



Super Sunday [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 361

Montepremi Totale: €32.129

Final Table Pay Out



Xcreminatr - €6.362

benny989 - €4.594

2810DWF - €3.235

CantFoldAK27 - €2.326

assemblamento - €1.616

spettegular - €1.205

Yes1KnewIT - €893

FionaWild - €655

SancioPanza89 - €492



The Big Daily Special - Potenziato [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 153

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



MrSquid92 - €4.270

downreg4 - €3.200

Donato 'wawa86' De Bonis - €2.370

Federico 'ANNUSALO_1' Piroddi - €1.750

Timeteller - €1.230

runitwice90 - €940

Z1OS4M1988 - €711

Or0Saiwa - €540

MilgramsD - €420