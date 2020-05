Bel colpo per 'sonocontento' che si è preso il Night on Stars del martedì sera dove si è piazzato secondo Giovanni 'PICCIONE.G.' Piccione. Doppio deal invece nel Need for Speed Turbo e nell'Afternoon on Stars.

Ma iniziamo il nostro report dal Night on Stars, da quasi 54.000 euro di montepremi totale (599 entries), che ha registrato l'exploit di 'sonocontento'. Il player di Cosenza ha bruciato allo sprint il comunque ottimo Giovanni 'PICCIONE.G.' Piccione, runner up per 6.896 euro, e si è così assicurato i 9.503 euro del bottino. Sul podio è salito anche 'ZenaShow93' (€5.004) mentre hanno rispettivamente chiuso sesto, settimo e ottavo i regular Francesco 'ilmessia84' Favia (€1.913), Giuseppe 'peppruocc' Ruocco (€1.388) e Mauro 'MauroTranky' Tranchedone (€1.007).



Passiamo al Need for Speed Turbo (187 entries per 16.830 euro di prize pool) dove, dopo quasi 2 ore di gioco, il ligure 'J.Mizu97' e il piemontese 'PICCHE63' hanno optato per un deal da 2.912 euro a testa. I 2 sono giunti all'accordo una volta fatto fuori il terzo incomodo 'ManlnBlackk' (€1.835). Ultimo tavolo, tra gli altri, per Rosario 'HELLMATADOR7' Sgammato (€1.007), Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci (€552) e Antonio 'barcia961' Barbato (€303).



E sono scesi a patti anche nell'Afternoon on Stars da 16.245 euro di montepremi (361 entries con 50 euro di buy in). In questo caso 'lucagracchio' (€1.920), 'FrancysThKid' (€2.491), 'Denny9422' (€1.527) e 'nicolatronci' (€1.708) hanno raggiunto l'accordo dopo l'eliminazione degli altri finalisti 'IL..MAGGO' (€834), 'Vaiano93' (€613), 'SCIBOB' (€450), 'gina9029' (€331) e 'Findart888' (€277).



Non si è disputato il Bigger da 250 euro di buy in.



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Accordo tra 'J.Mizu97' e 'PICCHE63' nel Need



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 599

Montepremi Totale: €53.910

Final Table Pay Out



sonocontento - €9.503

Giovanni 'PICCIONE.G.' Piccione - €6.896

ZenaShow93 - €5.004

u_PruPPu - €3.632

MomoLoretoni22 - €2.635

Francesco 'ilmessia84' Favia - €1.913

Giuseppe 'peppruocc' Ruocco - €1.388

Mauro 'MauroTranky' Tranchedone - €1.007

07AleGri93 - €731



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 187

Montepremi Totale: €16.830

Final Table Pay Out



J.Mizu97 - €2.912*

PICCHE63 - €2.912*

ManlnBlackk - €1.835

sgiulioj - €1.359

Rosario 'HELLMATADOR7' Sgammato - €1.007

clarochesi - €746

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €552

sym17 - €409

Antonio 'barcia961' Barbato - €303



*Deal



Afternoon on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 361

Montepremi Totale: €16.245

Final Table Pay Out



lucagracchio - €1.920*

FrancysThKid - €2.491*

Denny9422 - €1.527*

nicolatronci - €1.708*

IL..MAGGO - €834

Vaiano93 - €613

SCIBOB - €450

gina9029 - €331

Findart888 - €277



*Deal