Mercoledì quasi perfetto per Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci e Luca 'delfo182' Delfino. I 2 regular sono arrivati ad un passo dal trionfo nel Night on Stars e nell'Afternoon on Stars dove si sono rispettivamente imposti 'AllaCass4' e 'pasticcino00'.

Iniziamo il nostro report giornaliero sui tornei online dal Night on Stars (510 entries per quasi 46.000 euro di montepremi totale) che ha registrato l'ottima prova di Enrico Camosci (€5.894). Il buon 'Wh4TisL0v3' si è fermato solo all'heads up di fronte ad uno scatenato 'AllaCass4' che si è così messo in tasca gli 8.122 euro del bottino.



Ed è arrivato ad un passo dal successo anche Luca 'delfo182' Delfino. Il reg della provincia di Ancona, di Camerata Picena, ha infatti alzato bandiera bianca nell'Afternoon on Stars (344 entries per 15.480 euro di prize pool) dopo aver siglato un deal alla pari, per 2.366 euro, con il vincitore 'pasticcino00'. Sul podio, ma senza accordo, è salito pure il livornese Claudio 'claste2007' Casarano (€1.472).



Chiudiamo con il Need for Speed Turbo (184 entries per 16.560 euro di montepremi) dove l'ha invece spuntata il campano 'coin5555' per 3.292 euro. Qui il ruolo di runner up è toccato a 'gijjigno89' (€2.438) mentre ha chiuso terzo 'Indignato94' (€1.806). Final table anche per 'cr7fanatic' (€1.33), 'glen20085' (€991), 'Mi3sVanD3Roh3' (€734), 'gabrielepat' (€544), 'Nikibart22' (€403) e 'warlos89' (€298).



Luca 'delfo182' Delfino (Foto by PKlive360)



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 510

Montepremi Totale: €45.900

Final Table Pay Out



AllaCass4 - €8.122

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €5.894

CValente97 - €4.277

Davide 'davidecalva' Calvaresi - €3.104

Spinner.292 - €2.253

texo1995 - €1.635

pissy8285 - €1.186

MAGLIALE - €861

Giuseppe 'TheL0oser' Di Stasio - €625



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 184

Montepremi Totale: €16.560

Final Table Pay Out



coin5555 - €3.292

gijjigno89 - €2.438

Indignato94 - €1.806

cr7fanatic - €1.338

glen20085 - €991

Mi3sVanD3Roh3 - €734

gabrielepat - €544

Nikibart22 - €403

warlos89 - €298



Afternoon on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 344

Montepremi Totale: €15.480

Final Table Pay Out



pasticcino00 - €2.366*

Luca 'delfo182' Delfino - €2.366*

Claudio 'claste2007' Casarano - €1.472

Don'tSayCall - €1.082

RappoKerRap - €795

Cerozz911 - €584

maryjo5821 - €429

capa1991 - €315

ellepi83 - €264



*Deal