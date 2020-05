Secondo e ultimo resoconto sui tornei online del mercoledì sera. Ottimi colpi per 'TopDogg' e 'NUTSALTURN', rispettivamente primi del Deep e Money Night. Deal tra 'uUghos_', 'T0034SY' ed '._Eiffell_.' nel Big Daily Potenziato.

E iniziamo proprio dal Big Daily Potenziato (103 entries con 109 euro di buy), targato 888poker, dove i player 'uUghos_' (€2.528), 'T0034SY' (€2.868) ed '._Eiffell_.' (€2.523) hanno deciso di dividersi praticamente i primi 3 premi una volta eliminati gli altri finalisti 'ilCapoClan' (€1.335), 'satollo7' (€938), 'elbano599' (€735), '38461419282' (€555), 'BurgerKing82' (€435) e 'al.go.ritmo' (€375).



Successo pieno invece per 'TopDogg' nel Super Mercoledì Deep (807 entries per oltre 14.200 euro di montepremi totale) del network iPoker. Per il vincitore è arrivato un bottino da 2.728 euro al termine dell'heads up giocato contro il comunque positivo 'windrago', secondo per 1.690 euro di premio. Sul podio è salito pure 'chefaserrubbo' (€1.172).



Trionfo no deal anche per lo scatenato 'NUTSALTURN' (€2.236) nel Money Night, da 50 euro di buy in e da 10.000 euro di prize pool garantito (190 entries), di Betaland (People's Poker). Qui l'ultimo ad arrendersi è stato 'MUSTANG_10', runner up per 1.607 euro, mentre qualche minuto prima era finito fuori 'SI_diavoletto', terzo classificato per 1.132 euro.



Accordo a 3 nel Big Daily Potenziato



I numeri più importanti dei 3 eventi:



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 103

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



uUghos_ - €2.528*

T0034SY - €2.868*

._Eiffell_. - €2.523*

ilCapoClan - €1.335

satollo7 - €938

elbano599 - €735

38461419282 - €555

BurgerKing82 - €435

al.go.ritmo - €375



*Deal



Super Mercoledì Deep [€10.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 807

Montepremi Totale: €14.203

Final Table Pay Out



TopDogg - €2.728

windrago - €1.690

chefaserrubbo - €1.172

carbone91 - €902

filomen - €689

salentob - €504

KingBiLL - €369

FALIEN6761 - €298

SpingiForte - €227



Money Night [€10.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 190

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



NUTSALTURN - €2.236

MUSTANG_10 - €1.607

SI_diavoletto - €1.132

splinterrrr - €814

cannibal83 - €573

Fraroby - €434

65324lsabino - €329

BuLLoiBuLLi - €249

ThsTimeIHaveIt - €193