E' andato a 'paiolonunero1' l'atteso Night on Stars Super KO Edition del giovedì sera. Successi anche per Riccardo 'CrazyRich85' Basso nel Need for Speed Turbo e per 'brixia1' nell'Afternoon on Stars.

Ma iniziamo il nostro report dal torneo più cospicuo, il NoS Super KO Edition da 250 euro di buy in e da oltre 110.000 euro di montepremi totale (493 entries), che ha registrato l'exploit di 'paiolonunero1'. Il player della provincia Viterbo ha sbaragliato la concorrenza e, dopo quasi 8 ore di gioco, si è messo in tasca i 7.642 euro del bottino più altri 11.227 euro in taglie.



Ha incassato invece un premio complessivo da poco più di 9.500 euro il runner up 'Rubriz89'. Sul podio è salito pure 're10509', terzo per 6.280 euro, mentre si è fermato sul più bello il romano 'capitano576' (€4.419) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'pess8' (€3.186), 'MyT1m3isNow' (€2.519), 'MICHELE9911' (€2.862), 'stocazz16a' (€1.154) e 'sagif93' (€2.076).



E passiamo al Need for Speed Turbo, da 21.330 euro di prize pool (237 entries con 100 euro di buy in), dove si è imposto un ottimo Riccardo 'CrazyRich85' Basso. Il regular fiorentino ha superato allo sprint il compagno di deal 'Mi3sVanD3Roh3' (€3.629) e si è aggiudicato una moneta da 3.528 euro. Terzo posto, senza accordo, per Francesco 'ilmessia84' Favia (€2.248).



Chiudiamo con l'Afternoon on Stars, da 50 euro di buy in e da 15.000 euro garantiti (313 entries), che è stato contrassegnato dal trionfo conquistato dal player lombardo 'brixia1' (€2.696) ai danni di 'SSLCASUAL92' (€1.982) e 'Cerozz911' (€1.458).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home

I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars Super KO Edition [€75.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 493

Montepremi Totale: €110.925

Final Table Pay Out



paiolonunero1 - €18.869

Rubriz89 - €9.536

re10509 - €6.280

capitano576 - €4.419

pess8 - €3.186

MyT1m3isNow - €2.519

MICHELE9911 - €2.862

stocazz16a - €1.154

sagif93 - €2.076



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 237

Montepremi Totale: €21.330

Final Table Pay Out



Riccardo 'CrazyRich85' Basso - €3.528*

Mi3sVanD3Roh3 - €3.629*

Francesco 'ilmessia84' Favia - €2.248

PASTALPESTOO - €1.662

caicedo71 - €1.228

mpetraz - €908

Italo 'Hidden91' Modena - €671

oramorph - €496

Ettore 'pro-fumato87' Esposito - €367



*Deal



Afternoon on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 313

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



brixia1 - €2.696

SSLCASUAL92 - €1.982

Cerozz911 - €1.458

elbano599 - €1.072

samoro3 - €788

Mario 'suond89' Frittelli - €580

Bonaventura21 - €426

SlowBob23 - €313

KeyronMan - €266