Giovedì sera contrassegnato anche dai trionfi di 'MustBeMe' nel Super Master 6 Max e 'mounard96' nel Money Night. Si è chiuso invece con un deal tra 'streetwolf.9' e 'G.M.cheff94' il The Big Daily Potenziato.

Secondo e ultimo resoconto sui tornei online del giovedì sera. Partiamo dal Super Master 6 Max (222 entries per quasi 20.000 euro di montepremi totale), del network iPoker, dove si è messo in mostra 'MustBeMe'. Per lui è arrivata una prima moneta da 4.296 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'Sentolevoci' (€2.647) e il terzo classificato 'stescacco89' (€1.898).



E passiamo al Money Night (50 euro di buy in e 10.000 euro di prize pool garantito) di Betaland (People's Poker) che ha registrato lo sprint vincente di 'mounard96' (€2.236) ai danni degli altri finalisti 'hellokittyy' (€1.607), 'alechitarra' (€1.132), 'BIMBOBUONO' (€814), 'rebellion' (€573), 'lucioo1' (€434), 'VanderCama' (€329), 'UNCINO10' (€249) e 'naplesES17' (€193).



Si è chiuso invece con un deal, praticamente alla pari, il The Big Daily Potenziato da 109 euro di buy in (137 entries per 18.900 euro di montepremi) di 888poker. I player 'streetwolf.9' e 'G.M.cheff94' si sono infatti divisi circa 3.500 euro a testa una volta finito fuori dai giochi il terzo incomodo 'al.go.ritmo' (€2.240). Poco prima era stato eliminato 'Gullnuts8' (€1.654).



I numeri più importanti dei 3 eventi:



Super Master 6 Max [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 222

Montepremi Totale: €19.980

Final Table Pay Out



MustBeMe - €4.296

Sentolevoci - €2.647

stescacco89 - €1.898

GianlucaSambuca - €1.449

Bau77 - €1.099

BigBaker - €839

maximmore - €619

raise4info1 - €500

Do0oPoH - €400



Money Night [€10.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 200

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



mounard96 - €2.236

hellokittyy - €1.607alechitarra - €1.132

BIMBOBUONO - €814

rebellion - €573

lucioo1 - €434

VanderCama - €329

UNCINO10 - €249

naplesES17 - €193



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 137

Montepremi Totale: €18.900

Final Table Pay Out



streetwolf.9 - €3.582*

G.M.cheff94 - €3.469*

al.go.ritmo - €2.240

Gullnuts8 - €1.654

andridege - €1.162

FedecK - €888

mikileticri - €680

J10kUn92 - €501

aasino01 - €397



*Deal