Secondo e ultimo resoconto sugli MTT online che mette in evidenza le vittorie piene di 'chefaserrubbo' e 'Rambopila57' nel Super Venerdì Deep e nel Money Light. Sono andati alla grande anche 'magnosassi' e 'ZioBerlusca' che si sono praticamente divisi il The Big Daily Potenziato.

E iniziamo proprio dal torneo di 888poker, 109 euro di buy in e 15.000 euro di montepremi garantito (100 entries), che come già anticipato ha registrato il deal quasi alla pari tra 'magnosassi' (€3.143) e 'ZioBerlusca' (€2.932). I 2 hanno optato per questa soluzione una volta eliminati gli altri finalisti 'LadyBingo' (€1.844), 'Gullnuts8' (€1.335), 'CrazyRich85' (€938), 'ppsss' (€735), 'PRT.Lobster' (€546), 'Disconnesso' (€435) e 'luna1929' (€375).



Niente accordi invece nell'evento più cospicuo del venerdì targato iPoker, il Deep da 14.150 euro di prize pool (804 entries con 20 euro di buy in). Lo scatenato 'chefaserrubbo' ha infatti incassato i 2.718 euro del bottino dopo aver fatto fuori il runner up 'IW4nn4Cry' (€1.684). Sul podio è salito pure il player '9896881' (€1.167) mentre si è fermato sul più bello 'youdie92' (€899).



Trionfo netto anche per 'Rambopila57' nelle versione soft, con 25 euro di buy in e 8.766 euro di montepremi (394 entries), del Money di Betaland (People's Poker). Per lui è arrivata una moneta da 1.689 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, 'andrea124578' (€1.223), 'Rounder87' (€861), 'devden' (€620) e 'A_FasciaNfront' (€430).



Deal tra 'magnosassi' e 'ZioBerlusca' nel Big Daily



I numeri più importanti dei 3 eventi:



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 100

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



magnosassi - €3.143*

ZioBerlusca - €2.932*

LadyBingo - €1.844

Gullnuts8 - €1.335

CrazyRich85 - €938

ppsss - €735

PRT.Lobster - €546

Disconnesso - €435

luna1929 - €375



*Deal



Super Venerdì Deep [€10.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 804

Montepremi Totale: €14.150

Final Table Pay Out



chefaserrubbo - €2.718

IW4nn4Cry - €1.684

9896881 - €1.167

youdie92 - €899

Sera2407 - €686

wkgbar - €502

vitovitigno - €368

sorachella - €297

mb1tonycoll23 - €226



Money Light [€7.500 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 394

Montepremi Totale: €8.766

Final Table Pay Out



Rambopila57 - €1.689

andrea124578 - €1.223

Rounder87 - €861

devden - €620

A_FasciaNfront - €430

ENERGI779 - €321

mandolini00 - €238

UNCINO10 - €174

svaroski - €131