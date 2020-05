Secondo resoconto di giornata sui tornei online con i risultati del Dragon Potenziato, SUPER Sabato Deep e Money Light.

Iniziamo dal Dragon Potenziato da 20.000 euro garantiti (127 entries con 109 euro di buy in) che ha registrato, dopo poco più di 8 ore di gioco, l'acuto di 'JOKER75Alex' per 4.261 euro di bottino. L'ultimo ad arrendersi è stato il comunque positivo 'gianlu966', secondo per 3.200 euro di premio, mentre qualche minuto prima aveva alzato bandiera bianca 'LasVegAAs', terzo classificato per 2.370 euro.



Sono andati invece a 'spesso' i 2.270 euro messi in palio nel SUPER Sabato Deep (670 entries per 11.792 euro di montepemi totale). Qui il ruolo di runner up è toccato a 'Tacchinardi' (€1.415). Sul podio è salito pure 'Lambrusco73' (€973) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'zampa82' (€755), 'Diosclub' (€578), 'Visciano39' (€425), 'chefaserrubbo' (€312), 'educad0nk' (€254) e '6031980011802443' (€195).



Trionfo, infine, per uno scatenato 'STALLONE1234' nella versione soft, con 25 euro di buy in e 7.721 euro di prize pool (347 entries), del Money.



Questi i numeri più importanti dei 3 eventi targati 888poker, iPoker e Betaland (People's Poker):



The Dragon - Potenziato [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 127

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



JOKER75Alex - €4.261

gianlu966 - €3.200

LasVegAAs - €2.370

Starchild - €1.750

Ev1t4L4p3st3 - €1.221

EL_PR1NT3R - €940

Dottor.Smith - €720

BurgerKing82 - €540

Pongowinall8 - €420



SUPER Sabato Deep [€7.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 670

Montepremi Totale: €11.792

Final Table Pay Out



spesso - €2.270

Tacchinardi - €1.415

Lambrusco73 - €973

zampa82 - €755

Diosclub - €578

Visciano39 - €425

chefaserrubbo - €312

educad0nk - €254

6031980011802443 - €195



Money Light [€7.500 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 347

Montepremi Totale: €7.721

Final Table Pay Out



STALLONE1234 - €1.529

thearka80 - €1.104

62peucio62 - €777

ilmarsigliese99 - €559

GNOMO86 - €388

66RAFF - €290

QUATTROCCHI70 - €215

sexyangels - €158

ELKING0 - €118