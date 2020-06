Secondo resoconto sui domenicali del poker online made in Italy. In 166 e 183 hanno superato il taglio del Day1 nel SuperSize Sunday e nel Sunday Light. Già terminato invece il Sunday Big dove si è imposto '1d0l0p3zz4'.

Iniziamo dal torneo più "corposo": il SuperSize Sunday, targato iPoker, da 100 euro di buy un e da ben 100.000 euro di montepremi garantito. Qui, dopo un avvincente Day1, sono rimasti in corsa 166 player unici (992 entries) guidati da uno scatenato 'BellofigoGu91' che ha chiuso uno stack da 343.175 gettoni virtuali.



E passiamo al Sunday Light (50 euro di buy in e 26.865 euro di montepremi), di Betaland (People's Poker), dove 'gianlfrancx00' si è messo dietro gli altri 182 sopravvissuti al Day1. Per lui più di 380.000 chips che gli permetteranno di gestire al meglio il vantaggio accumulato su 'Vinci9191', al momento secondo con 253.591, e 'tupac1994', terzo con 243.007.



Già archiviato invece il Sunday Big Potenziato (109 euro di buy in e 30.000 euro di prize pool garantito) di 888poker. Al termine di quasi 8 ore di gioco l'ha infatti spuntata '1d0l0p3zz4' per 6.135 euro di vincita. L'ultimo ad arrendersi è stato il comunque positivo 'Erganzo2108' (€4.500) mentre qualche minuto prima era finito out 'Or0Saiwa' (€3.390).



Concluso anche il Sunday High Roller, da 250 euro di buy in (48 entries per 11.280 euro di montepremi), che ha registrato il deal quasi alla pari tra 'D3tyroj' (€2.638), 'ClipperMania' (€2.764) e 'Limphistory' (€2.776). I 3 hanno deciso di scendere a patti una volta eliminati gli altri in the money 'VALERIOBABBI' (€1.128), 'VicZarrillo' (€846), 'Z1OS4M1988' (€620) e 'Paolotto8' (€508).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I numeri più importanti dei 4 eventi domenicali:



SuperSize Sunday [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 992

Montepremi Totale: €100.000

Player Left: 166

TOP TEN DAY1



1. BellofigoGu91 - 343.175

2. X991917X - 340.836

3. GUESSmyUP - 292.970

4. PK500 - 291.409

5. TecnologiaUccide - 286.290

6. Anonymous1987 - 264.351

7. Diegoken90 - 257.572

8. DonPincion - 255.948

9. Kidney22 - 254.507

10. 2ManyLeaks - 251.419



Sunday Light [€25.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 597

Montepremi Totale: €26.865

Player Left: 183

TOP TEN DAY1



1. gianlfrancx00 - 380.568

2. Vinci9191 - 253.591

3. tupac1994 - 243.007

4. claudior93 - 218.977

5. SamuraiJ - 212.000

6. coky64 - 203.320

7. barracuda88_ - 194.375

8. lovechips13 - 188.799

9. 79merolino79 - 178.275

10. trappolaXpolli - 174.984



The Sunday Big - Potenziato [€30.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 241

Montepremi Totale: €30.000

Final Table Pay Out



1d0l0p3zz4 - €6.135

Erganzo2108 - €4.500

Or0Saiwa - €3.390

Georgedur - €2.550

Z1OS4M1988 - €1.740

Paolotto8 - €1.350

Simone 'spera991' Speranza - €1.050

andridege - €750

Meave1 - €570



The Sunday High Roller - Potenziato [€10.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 48

Montepremi Totale: €11.280

Pay Out



D3tyroj - €2.638*

ClipperMania - €2.764*

Limphistory - €2.776*

VALERIOBABBI - €1.128

VicZarrillo - €846

Z1OS4M1988 - €620

Paolotto8 - €508



*Deal