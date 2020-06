Ecco il resoconto sui tornei online del martedì sera. Accordo tra 'VD_Gambler', 'ilmaestosoAA' e '30RONDO30' nel Night on Stars mentre 'IMVENOM', 'richXmond' e 'Satoshy66' si sono rispettivamente aggiudicati Super Martedì Rebuy, The Big Daily e Money Night.

Ma iniziamo dal NoS, torneo più "importante" almeno in termini economici (567 entries per oltre 51.000 euro di montepremi totale), che ha registrato il deal tra 'VD_Gambler', 'ilmaestosoAA' e '30RONDO30'. I 3 hanno deciso di scendere a patti, per 6.753 euro di premio a testa, una volta fatti fuori gli altri finalisti 'supermuck312' (€3.438), 'Vellagio' (€2.495), Enrico 'RastaBaby79' Castaldi (€1.810), 'Errobet' (€1.314), 'mago1981' (€953) e 'Punturina-.-' (€692).



Niente accordi invece nel Super Martedì Rebuy targato iPoker (27.016 euro di prize pool). I 5.188 euro del bottino li ha infatti tutti incassati lo scatenato 'IMVENOM' che ha battuto in volata il runner up 'Killuifuplay1' (€3.215) e il terzo classificato 'Adibisy' (€2.229).



Successo pieno anche per 'richXmond' nel The Big Daily Potenziato, da 109 euro di buy in e da 15.600 di montepremi, di 888poker. Per lui è arrivata una moneta da 3.666 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, 'ORAVEDRAI' (€2.652), 'streetwolf.9' (€1.927), 'anonimus996' (€1.379)e 'BurgerKing82' (€966).



Chiudiamo con il Money Night (10.000 euro garantiti con 50 euro di buy in) di Betaland (People's Poker) dove, dopo ben 8 ore di gioco, l'ha spuntata 'Satoshy66', per 2.236 euro di vincita, su 'fulmine76' (€1.607), Alberto 'Everbrun' Cigliano (€1.132), 'assoasso25' (€814), 'HaiFattoilRipassino' (€573), 'TRANCHY' (€434), 'ivamust' (€329), 'pringles_rice' (€249) e 'CapitanMerlo' (€193).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



I numeri più importanti dei 4 tornei:



Night on Stars [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 567

Montepremi Totale: €51.030

Final Table Pay Out



VD_Gambler - €6.753*

ilmaestosoAA - €6.753*

30RONDO30 - €6.753*

supermuck312 - €3.438

Vellagio - €2.495

Enrico 'RastaBaby79' Castaldi - €1.810

Errobet - €1.314

mago1981 - €953

Punturina-.- - €692



*Deal



Super Martedì Rebuy [€25.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 709

Montepremi Totale: €27.016

Final Table Pay Out



IMVENOM - €5.188

Killuifuplay1 - €3.215

Adibisy - €2.229

mu1980 - €1.716

DANIELE166661 - €1.310

korgdyan - €959

Maiunagioia86 - €702

Traktor83 - €567

Divinamente13 - €432



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 113

Montepremi Totale: €15.600

Final Table Pay Out



richXmond - €3.666

ORAVEDRAI - €2.652

streetwolf.9 - €1.927

anonimus996 - €1.379

BurgerKing82 - €966

Missione007 - €755

D3tyroj - €577

T0034SY - €443

salv4pel - €390



Money Night [€10.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 188

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



Satoshy66 - €2.236

fulmine76 - €1.607

Alberto 'Everbrun' Cigliano - €1.132

assoasso25 - €814

HaiFattoilRipassino - €573

TRANCHY - €434

ivamust - €329

pringles_rice - €249

CapitanMerlo - €193