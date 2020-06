Super shot per Eugenio 'Eugol93' Sanchioni! Il regular di Fabriano si è infatti aggiudicato l'atteso Night on Stars Super KO Edition del giovedì sera. E' andato alla grande anche Igor 'SMagicS-84' Saia che si è preso il Need for Speed Turbo.

Ma iniziamo dal colpo più cospicuo, quello messo a segno da uno scatenato Eugenio Sanchioni nel Night on Stars Super KO Edition da 250 euro di buy in e da ben 114.075 euro di montepremi totale (507 entries). 'Eugol93' si è liberato al Final Table di rivali del calibro di Salvatore 'totosara_93' Saracino (€6.691), Alessandro 'alesiena17' Siena (€3.430) e Andrea 'skimizzi' Di Pasquale (€899) e ha così guadagnato più di 19.000 euro tra prima moneta e taglie.



Ha vinto invece 4.422 euro l'ottimo Igor 'SMagicS-84' Saia. Il grinder di origini siciliane ha sbaragliato la concorrenza nel Need for Speed Turbo da 23.130 euro di prize pool (257 entries con 100 euro di buy in). L'ultimo ad arrendersi è stato 'oraziopelle1964', runner up per 3.261 euro, mentre qualche minuto prima aveva alzato bandiera bianca Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga, terzo classificato per 2.405 euro.



E chiudiamo con l'Afternoon on Stars, da 50 euro di buy in (340 entries per 15.300 euro di montepremi), dove 'ILReBianc0' e 'poseeef' hanno deciso di "splittare" dopo quasi 6 ore e 30 minuti di gioco. I 2 hanno incassato 2.243 euro a testa una volta eliminato il terzo incomodo 'butanoRM' che ha comunque riscosso più di 1.400 euro.



Igor 'SMagicS-84' Saia



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars Super KO Edition [€75.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 507

Montepremi Totale: €114.075

Final Table Pay Out



Eugenio 'Eugol93' Sanchioni - €19.061

x-muccio-x - €13.161

Salvatore 'totosara_93' Saracino - €6.691

ricuecugini - €4.051

Alessandro 'alesiena17' Siena - €3.430

roger16790 - €3.493

nellino0103 - €2.313

968rob - €1.328

Andrea 'skimizzi' Di Pasquale - €899



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 257

Montepremi Totale: €23.130

Final Table Pay Out



Igor 'SMagicS-84' Saia - €4.422

oraziopelle1964 - €3.261

Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga - €2.405

Otrevuota - €1.774

RunnerRunner999 - €1.308

Foldnow716 - €965

I_owned_u_87 - €712

SuperSayannnn - €525

KingKong1275 - €387



Afternoon on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 340

Montepremi Totale: €15.300

Final Table Pay Out



ILReBianc0 - €2.433*

poseeef - €2.243*

butanoRM - €1.455

TodoEnLaCara - €1.069

9sblackpair - €785

gabrielmatti - €577

magoderoz - €424

Dezva - €311

gennyrusso22 - €261



*Deal