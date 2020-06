Secondo e ultimo resoconto sui tornei online del giovedì sera con i risultati del Super Master 6 Max, The Big Daily Potenziato e Money Night.

Iniziamo con l'evento targato iPoker, il Super Master 6 Max da 100 euro di buy in e da quasi 20.000 euro di montepremi totale (216 entries), che ha registrato l'allungo vincente di 'vizius'. Per lui è arrivato un premio da 4.180 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'iwaseze9k4' (€2.576), 'IHaveADream94' (€1.847), 'Eugol93' (€1.409), 'Milox' (€1.069) e 'DANIELE166661' (€816).



E passiamo al The Big Daily Potenziato (109 euro di buy in e 18.000 euro di prize pool), di 888poker, dove si è invece imposto il player '1d0l0p3zz4' per 3.843 euro di bottino. Battuto in heads up il comunque positivo 'streetwolf.9' (€2.871) mentre si è ritrovato out in terza posizione 'TopReg87' (€2.133). Quarto posto per 'kekko9221' (€1.575).



Chiudiamo con il Money Night (50 euro di buy in e 8.410 euro di prize pool) di Betaland (People's Poker) dove, dopo quasi 8 ore di gioco, l'ha spuntata 'INVICTUSPEOPLE', per 1.881 euro di vincita, sui rivali 'csdfffrfrgrgvrvr' (€1.352), 'FUFI91' (€952), '_VOLKOM_' (€685), 'elgaucho80' (€482), 'salvafuria00' (€365), 'sepma' (€277), 'SaulRam' (€209) e 'danyax01' (€162).



Colpi per 'vizius', '1d0l0p3zz4' e 'INVICTUSPEOPLE'



I numeri più importanti dei 3 eventi:



Super Master 6 Max [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 216

Montepremi Totale: €19.440

Final Table Pay Out



vizius - €4.180

iwaseze9k4 - €2.576

IHaveADream94 - €1.847

Eugol93 - €1.409

Milox - €1.069

DANIELE166661 - €816



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 136

Montepremi Totale: €18.000

Final Table Pay Out



1d0l0p3zz4 - €3.843

streetwolf.9 - €2.871

TopReg87 - €2.133

kekko9221 - €1.575

VoL1Am0b4sSo - €1.107

PRT.Lobster - €846

Fullbattista - €648

Demos94 - €486

Grandeverdo - €369



Money Night [€8.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 189

Montepremi Totale: €8.410

Final Table Pay Out



INVICTUSPEOPLE - €1.881

csdfffrfrgrgvrvr - €1.352

FUFI91 - €952

_VOLKOM_ - €685

elgaucho80 - €482

salvafuria00 - €365

sepma - €277

SaulRam - €209

danyax01 - €162