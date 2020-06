Deal tra Francesco 'iwasziopippo' Elefante e 'runitwice90' nel Big Daily. Sono andati alla grande anche Alberto 'Everbrun' Cigliano nel Money Light e 'Jiraiyasensei' nel Super Venerdì Deep.

Ma iniziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui tornei online del venerdì sera dal Big Daily Potenziato (15.000 euro garantiti), targato 888poker, che ha registrato l'accordo quasi alla pari tra Francesco 'iwasziopippo' Elefante e 'runitwice90'. I 2 si sono divisi poco più di 3.000 euro a testa una volta fatto fuori il player 'Tarzanello93' (€1.853).



E passiamo al Super Venerdì Deep (807 entries con 20 euro di buy in), del network iPoker, dove è invece arrivato il successo pieno, per 2.728 euro di vincita, di 'Jiraiyasensei' ai danni del runner up 'MdPisback' che si è consolato con un premio comunque buono da 1.690 euro. Sul podio è salito anche 'TheChosenOne95' (€1.172) mentre si è fermato sul più bello 'raise4info1' (€902) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'Bu3na0nd4' (€689), 'Lenglat' (€504), 'AlinaLaPulcina' (€369), 'libanese8888' (€298) e 'davide171098' (€227).



Chiudiamo con la versione Light, da 25 euro di buy in (346 entries per 7.698 euro di montepremi), del Money di Betaland (People's Poker) dove, dopo poco più di 7 ore di gioco, si è imposto Alberto 'Everbrun' Cigliano. Il regular ischitano ha superato in volata 'Ubris91' (€1.101) e 'fabtyz99' (€775) e si è messo in tasca i 1.524 euro del bottino.



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Alberto 'Everbrun' Cigliano con alcuni amici

I numeri più importanti dei 3 eventi:



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 99

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



Francesco 'iwasziopippo' Elefante - €3.041*

runitwice90 - €3.025*

Tarzanello93 - €1.853

thegame_86 - €1.326

T0034SY - €929

Yesdisi3 - €735

D3tyroj - €555

HotTuna888 - €435

Limphistory - €375



*Deal



Super Venerdì Deep [€10.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 807

Montepremi Totale: €14.203

Final Table Pay Out



Jiraiyasensei - €2.728

MdPisback - €1.690

TheChosenOne95 - €1.172

raise4info1 - €902

Bu3na0nd4 - €689

Lenglat - €504

AlinaLaPulcina - €369

libanese8888 - €298

davide171098 - €227



Money Light [€7.500 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 346

Montepremi Totale: €7.698

Final Table Pay Out



Alberto 'Everbrun' Cigliano - €1.524

Ubris91 - €1.101

fabtyz99 - €775

harley970000 - €557

Calcio_17 - €387

micheleta75 - €289

carlcox2 - €214

Baccarat3 - €157

FERLUC274 - €118