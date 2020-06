Shot per il ligure 'Marcus07.28' nel Night on Stars del sabato sera dove ha chiuso secondo il regular lombardo Matteo 'sgrillex' Sarais. Vittoria anche per 'assomatt' nell'AoS mentre 'DonkBull' e 'royal.it' si sono divisi il Need for Speed Turbo.

Ma iniziamo dal NoS (372 entries per oltre 33.000 euro di montepremi totale) che ha registrato l'exploit di 'Marcus07.28' per una prima moneta da 6.117 euro. L'ultimo ad arrendersi è stato il buon Matteo 'sgrillex' Sarais che si è consolato con i 4.484 euro del secondo premio. Sul podio è salito anche 'bitola-mak', in the money per 3.287 euro, mentre si è fermato sul più bello 'davideasr90' (€2.409). Ottavo posto per Armando 'AssoCapitoli' Graziano (€695).



E passiamo all'Afternoon on Stars, da 15.000 euro garantiti (321 entries con 50 euro di buy in), che ha visto invece trionfare lo scatenato 'assomatt'. Il player di Castellammare di Stabia si è "sbarazzato" al Final Table di 'kamikazejapan' (€1.982), 'DonkBull' (€1.458), 'crocco214' (€1.072), 'Dezva' (€788), 'Biagiocipo99' (€580), 'TheSurviver1' (€426), 'RenatoINT' (€313) e 'pissy8285' (€266) e si è così messo in tasca i quasi 2.700 euro del bottino.



Chiudiamo con il Need for Speed Turbo (137 entries per 12.330 di prize pool) che è stato contrassegnato dal deal tra il forlivese 'DonkBull' e il romano 'royal.it'. I 2 si sono divisi 2.250 euro a testa una volta eliminati i rivali 'or68145' (€1.452), 'danieleele' (€1.091), 'MissCliccck' (€820), Raffaele 'raffibiza' Sorrentino (€617), 'baluwins88' (€464), 'LOGAN680' (€349) e Andrea 'andremonta92' Montanar (€262).



Per tutti gli altri risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Armando 'AssoCapitoli' Graziano



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 372

Montepremi Totale: €33.480

Final Table Pay Out



Marcus07.28 - €6.117

Matteo 'sgrillex' Sarais - €4.484

bitola-mak - €3.287

davideasr90 - €2.409

1983liam1983 - €1.766

Rameric90 - €1.294

St3ffolo - €949

Armando 'AssoCapitoli' Graziano - €695

salpa66 - €510



Afternoon on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 321

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



assomatt - €2.696

kamikazejapan - €1.982

DonkBull - €1.458

crocco214 - €1.072

Dezva - €788

Biagiocipo99 - €580

TheSurviver1 - €426

RenatoINT - €313

pissy8285 - €266



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 137

Montepremi Totale: €12.330

Final Table Pay Out



DonkBull - €2.250*

royal.it - €2.250*

or68145 - €1.452

danieleele - €1.091

MissCliccck - €820

Raffaele 'raffibiza' Sorrentino - €617

baluwins88 - €464

LOGAN680 - €349

Andrea 'andremonta92' Montanar - €262



*Deal