Notte da leone per 'kashm1r' che ha portato a casa l'IPO PKO Event. Sono andati a segno anche 'mulder11' nel SUPER Sabato Deep e 'rihinoho10' nel Money Light.

Iniziamo dall'IPO PKO Event, da 109 euro di buy in e da 20.000 euro di prize pool garantito (113 entries), che ha registrato lo sprint vincente di 'kashm1r'. Per lui è arrivata una prima moneta da poco più di 5.000 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'kekkopoket' (€2.481), il terzo classificato 'stewie2202' (€2.202) e il buon Riccardo 'CrazyRich85' Basso che si è fermato a un passo dal podio per un premio di consolazione da 1.704 euro.



E passiamo al SUPER Sabato Deep (577 entries con 20 euro di buy in) dove l'ha invece spuntata il player 'mulder11', per quasi 2.000 euro di bottino, sui rivali 'agnone77' (€1.219), 'nickfantasma' (€838), 'rosso72' (€650), 'barella17' (€498), 'DontBeli3veM3' (€366), 'GARU75' (€269), 'Tc23poker' (€218) e 'SHAKESPEARE78' (€168).



Chiudiamo con il Money Light, da 25 euro di buy in e da 7.500 euro di montepremi garantito (289 entries), che è stato contrassegnato dall'exploit di 'rihinoho10' (€1.526). Sul podio sono saliti pure 'giuannx' (€1.109) e 'Baccarat3' (€781) mentre l'ha soltanto sfiorato 'SoSiCk1994' (€562). Final table anche per 'cavagnola1' (€390), 'testematte89' (€291), 'barattolone' (€215), 'vitello77' (€158) e 'ribex75' (€119).



Questi i numeri più importanti dei 3 eventi targati 888poker, iPoker e Betaland (People's Poker):



IPO PKO Event [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 113

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



kashm1r - €5.023

kekkopoket - €2.481

stewie2202 - €2.202

Riccardo 'CrazyRich85' Basso - €1.704

whinever - €1.337

Rikigia15 - €929

EL_PR1NT3R - €644

incognita93 - €624

technocultur - €435



SUPER Sabato Deep [€7.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 577

Montepremi Totale: €10.155

Final Table Pay Out



mulder11 - €1.955

agnone77 - €1.219

nickfantasma - €838

rosso72 - €650

barella17 - €498

DontBeli3veM3 - €366

GARU75 - €269

Tc23poker - €218

SHAKESPEARE78 - €168



Money Light [€7.500 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 289

Montepremi Totale: €7.500

Final Table Pay Out



rihinoho10 - €1.526

giuannx - €1.109

Baccarat3 - €781

SoSiCk1994 - €562

cavagnola1 - €390

testematte89 - €291

barattolone - €215

vitello77 - €158

ribex75 - €119