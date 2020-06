Sono rimasti in 159 a contendersi la vittoria nel primo Sunday Special di giugno. E' andato già in archivio invece, con l'accordo tra 'Otrevuota', 'S0Y-GENIAL' e Michele 'smaikol93' Guerrini, il Sunday High Roller. Deal anche nel Need for Speed Turbo.

Ma partiamo dall'unico torneo rimasto in sospeso, il Sunday Special da oltre 170.000 euro di montepremi totale (1.910 entries). In tutto sono stati 159, su più di 1.900 entries, i player promossi al Day2. A guidarli è il lombardo 'Tia11AA' che ha accumulato uno stack da ben 467.778 gettoni virtuali. Seguono, nell'ordine, 'alexuspiss' con 458.267, 'olliver56' con 424.614, 'progamehrr96' con 351.082, 'zillao777' con 345.042, 'GoodGirlsXXX' con 314.791, 'snapriz' con 308.444, 'WannaBcrippY' con 297.907, 'ginko78' con 283.247 e 'aleauridoni', al momento decimo con 273.942.



E passiamo al Sunday High Roller, da 250 euro di buy in (202 entries per 45.450 euro di prize pool), dove dopo quasi 8 ore di gioco l'ha spuntata 'Otrevuota' sui compagni di deal 'S0Y-GENIAL' e Michele 'smaikol93' Guerrini. I 3 hanno scelto di scendere a patti, per 6.894 euro di vincita a testa, una volta eliminati gli altri finalisti 'TAMAGLE' (€3.684), 'Spinner.292' (€2.734), Luigi 'incognita93' Curcio (€2.028), Simone 'ferros80' Ferretti (€1.505), 'MisterJAPU' (€1.116) e 'ginopaolo666' (€1.116).



Si è chiuso con un accordo anche il Need for Speed Turbo da 19.530 euro di montepremi (217 entries). In questo caso 'lukefrog97' (€3.249) e 'Shadowkizz' (€3.395) hanno siglato il deal al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa pure 'farlles' (€2.090), Gaetano 'GAETANO_85z' Preite (€1.546), 'WhYoulookM3' (€1.143), 'nesonograto' (€846), 'Rafichi15' (€626), 'fsusct' (€463) e l'altro regular Marco 'Granbasso' Baglioni (€342).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

In 159 al Final Day del Sunday Special



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Sunday Special [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.910

Montepremi Totale: €171.900

Player Left: 159

TOP TEN Day1



1. Tia11AA - 467.778

2. alexuspiss - 458.267

3. olliver56 - 424.614

4. progamehrr96 - 351.082

5. zillao777 - 345.042

6. GoodGirlsXXX - 314.791

7. snapriz - 308.444

8. WannaBcrippY - 297.907

9. ginko78 - 283.247

10. aleauridoni - 273.942



Sunday High Roller [€25.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 202

Montepremi Totale: €45.450

Final Table Pay Out



Otrevuota - €6.894*

S0Y-GENIAL - €6.894*

Michele 'smaikol93' Guerrini - €6.894*

TAMAGLE - €3.684

Spinner.292 - €2.734

Luigi 'incognita93' Curcio - €2.028

Simone 'ferros80' Ferretti - €1.505

MisterJAPU - €1.116

ginopaolo666 - €1.116



*Deal



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 217

Montepremi Totale: €19.530

Final Table Pay Out



lukefrog97 - €3.249*

Shadowkizz - €3.395*

farlles - €2.090

Gaetano 'GAETANO_85z' Preite - €1.546

WhYoulookM3 - €1.143

nesonograto - €846

Rafichi15 - €626

fsusct - €463

Marco 'Granbasso' Baglioni - €342



*Deal