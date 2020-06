Secondo e ultimo resoconto sui tornei online del punto it. Archiviati, rispettivamente con 215 e 130 left, i Day1 del SuperSize Sunday e del Super Sunday. Si è già concluso invece l'IPO Main Event che ha registrato l'acuto di 'al.go.ritmo'.

Ma iniziamo dai 2 eventi domenicali ancora in corso d'opera. Nel SuperSize Sunday targato iPoker (990 entries con 100.000 euro garantiti) si è messo in mostra uno straripante 'federic4' che si è piazzato in testa ai 215 sopravvissuti del Day1 in virtù di uno stach da 438.230 gettoni virtuali. Alle sue spalle si sono fatti strada 'KUKA30' con 313.163 e 'marekmarekiaro17' con 291.652. Seguono 'DonPincion' (258.055), 'niguzz' (235.112), 'KraLituS (229.210), 'narcis85' (224.477), 'Maiunagioia86' (216.765), 'fncpgn' (207.011) e 'vistuprotutti' (193.493).



Passiamo al Super Sunday (354 entries per 31.506 euro di prize pool), di Betaland (People's Poker), dove '1niko79' è volato in vetta con quasi 200.000 gettoni (130 left). Tra i TOP Ten troviamo anche 'kojack90' (187.116), 'gedalo1' (187.115), '69795iferra' (168.899), 'Agubico' (157.780), 'genpro93' (153.919), 'fridasuper' (152.897), 'niky88' (147.793), 'ZIOSAM00' (141.123) e 'Mirco9898' (138.522).



E' stato già consegnato alla storia invece l'888poker IPO Main Event da 250 euro di buy in e da oltre 76.000 euro di montepremi totale (327 entries). Al termine di quasi 9 ore di gioco l'ha infatti spuntata lo scatenato 'al.go.ritmo' per 14.870 euro di bottino. Ha provato a fermarlo in tutti i modi il player 'LasVegAAs' che si è comunque assicurato un premio di consolazione da 11.143 euro.



Sul podio è salito pure 'DoppioVolt0', terzo per 8.453 euro, mentre si è fermato sul più bello 'MakeMeH0ld', quarto classificato per 6.340 euro. Final table anche per 'luna1929' (€4.380), 'ilNautilus8' (€3.381), 'Marko1914' (€2.613), 'Koala69' (€1.844) e 'riot1908' (€1.345).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

215 e 130 left nel SuperSize Sunday e Super Sunday



I numeri più importanti dei 3 domenicali:



SuperSize Sunday [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 990

Montepremi Totale: €100.000

Player Left: 215

TOP TEN DAY1



1. federic4 - 438.230

2. KUKA30 - 313.163

3. marekmarekiaro17 - 291.652

4. DonPincion - 258.055

5. niguzz - 235.112

6. KraLituS - 229.210

7. narcis85 - 224.477

8. Maiunagioia86 - 216.765

9. fncpgn - 207.011

10. vistuprotutti - 193.493



Super Sunday [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 354

Montepremi Totale: €31.506

Player Left: 130

TOP TEN DAY1



1. 1niko79 - 191.116

2. kojack90 - 187.116

3. gedalo1 - 187.115

4. 69795iferra - 168.899

5. Agubico - 157.780

6. genpro93 - 153.919

7. fridasuper - 152.897

8. niky88 - 147.793

9. ZIOSAM00 - 141.123

10. Mirco9898 - 138.522



IPO Main Event [€50.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 327

Montepremi Totale: €76.845

Final Table Pay Out



al.go.ritmo - €14.870

LasVegAAs - €11.143

DoppioVolt0 - €8.453

MakeMeH0ld - €6.340

luna1929 - €4.380

ilNautilus8 - €3.381

Marko1914 - €2.613

Koala69 - €1.844

riot1908 - €1.345