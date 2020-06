Secondo e ultimo resoconto sui tornei online del lunedì sera con i risultati delle altre poker room. Super colpi per 'M4riusJos1p0viC' e 'STORMI', bene anche 'EXPLOIT.2.1'.

Iniziamo dal SuperSize Sunday targato iPoker (990 entries con 100.000 euro garantiti) dove si è imposto uno scatenato 'M4riusJos1p0viC' per oltre 19.000 euro di bottino. Battuto in heads up 'whanted83' che si è consolato con un premio da 11.800 euro. Sul podio è salito pure 'Mi3barellaisia', terzo per 8.200 euro, mentre si è fermato sul più bello il regular Giulio '0v3tt0gr1nd3r' Sonnino, quarto per 6.300 euro. Soltanto ottavo/a il/la chipleader del Day1 'federic4' (€2.050).



Sono andati invece a 'STORMI' i 6.238 euro messi in palio nel Super Sunday (354 entries per 31.506 euro di prize pool) di Betaland (People's Poker). Qui il ruolo di runner up è toccato 'ByCarlett' (€4.505) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'mistergincos' (€3.173), 'josef58tp' (€2.281), 'gedalo1' (€1.585), 'Dariokil6990' (€1.181), 'Mirco9898' (€876), Donato 'wawa86' De Bonis (€643) e 'LiUk4BeT' (€482).



E chiudiamo con il The Big Daily Special Potenziato (160 entries per 21.400 euro di montepremi totale) che ha registrato il trionfo di 'EXPLOIT.2.1', per 4.560 euro di vincita, ai danni dei player 'PRT.Lobster' (€3.424), '.NICKNAME.' (€2.536), '1d0l0p3zz4' (€1.873), 'deviscendere' (€1.316), 'romauro10' (€1.006), 'ilpolipo21' (€770), 'Gullnuts8' (€569) e '38461419282' (€440).



I numeri più importanti dei 3 domenicali:



SuperSize Sunday [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 990

Montepremi Totale: €100.000

Final Table Pay Out



M4riusJos1p0viC - €19.110

whanted83 - €11.800

Mi3barellaisia - €8.200

Giulio '0v3tt0gr1nd3r' Sonnino - €6.300

kidney22 - €4.800

OmgLaprooofit - €3.500

R13S21N0 - €2.550

federic4 - €2.050

Do0oPoH - €1.550



Super Sunday [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 354

Montepremi Totale: €31.506

Final Table Pay Out



STORMI - €6.238

ByCarlett - €4.505

mistergincos - €3.173

josef58tp - €2.281

gedalo1 - €1.585

Dariokil6990 - €1.181

Mirco9898 - €876

Donato 'wawa86' De Bonis - €643

LiUk4BeT - €482



The Big Daily Special - Potenziato [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 160

Montepremi Totale: €21.400

Final Table Pay Out



EXPLOIT.2.1 - €4.560

PRT.Lobster - €3.424

.NICKNAME. - €2.536

1d0l0p3zz4 - €1.873

deviscendere - €1.316

romauro10 - €1.006

ilpolipo21 - €770

Gullnuts8 - €569

38461419282 - €440