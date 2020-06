Completiamo il resoconto sui tornei online con i risultati del Super Martedì Rebuy, Money Night e The Big Daily Potenziato.

Partiamo dall'MTT targato iPoker, il Super Martedì Rebuy da 20 euro di buy in e da 25.045 euro di montepremi totale (708 entries), che è stato contrassegnato dall'acuto del player '0533909378211536', per 4.809 euro di vincita, arrivato al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il secondo e il terzo classificato 'Easymoney77' (€2.980) e 'totogatta' (€2.066).



E passiamo al Money Night (8.000 euro garantiti) di Betaland (People's Poker) dove, dopo oltre 7 ore di gioco, l'ha invece spuntata 'Ubris91' per 1.789 euro. Qui il ruolo di runner up è toccato a 'CantFoldAK27' (€1.286) mentre ha chiuso terzo 'BILLYBONES' (€906). Final table anche per Donato 'wawa86' De Bonis (€651), Paolo 'preferiti90' Cavanna (€458), 'spins10' (€347), 'flash82np' (€263), 'sgfede' (€199) e 'RAMESKY' (€154).



Chiudiamo con il Big Daily Potenziato, da 109 euro di buy in e da 15.300 euro di prize pool (110 entries), che ha registrato l'unico deal della serata. I regular Raffaele 'raffa_N5' Francese e 'Joex889' si sono infatti accordati, per poco più di 3.000 euro a testa, una volta eliminati i rivali 'kekkopoket' (€1.890), 'MakeMeH0ld' (€1.362), 'Errobet' (€956), 'Andreafede' (€7509, 'EXPLOIT.2.1' (€566), 'devden77' (€444) e 'Yesdisi3' (€374).



Il report sui tornei online delle altre poker room

Questi i numeri più importanti dei 3 tornei giocati ieri sera:



Super Martedì Rebuy [€25.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 708

Montepremi Totale: €25.045

Final Table Pay Out



0533909378211536 - €4.809

Easymoney77 - €2.980

totogatta - €2.066

ngaetano11 - €1.590

favoretto - €1.215

Cicciobru98 - €889

cello9393 - €651

vinc5 - €526

9812317 - €401



Money Night [€8.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 173

Montepremi Totale: €8.000

Final Table Pay Out



Ubris91 - €1.789

CantFoldAK27 - €1.286

BILLYBONES - €906

Donato 'wawa86' De Bonis - €651

Paolo 'preferiti90' Cavanna - €458

spins10 - €347

flash82np - €263

sgfede - €199

RAMESKY - €154



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 110

Montepremi Totale: €15.300

Final Table Pay Out



Raffaele 'raffa_N5' Francese - €3.088*

Joex889 - €3.090*

kekkopoket - €1.890

MakeMeH0ld - €1.362

Errobet - €956

Andreafede - €750

EXPLOIT.2.1 - €566

devden77 - €444

Yesdisi3 - €374



*Deal