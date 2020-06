Secondo resoconto sui tornei del mercoledì sera. Bel colpo per 'streetwolf.9' che si è preso il Big Daily Potenziato dopo aver battuto in heads up il compagno di deal 'OMG.J.Daniel'. Vittorie anche per 'FERRU63' e 'gviscomi57316' nel Super Deep e nel Money Night.

Si è chiuso quindi con il trionfo del regular 'streetwolf.9' il The Big Daily Potenziato (109 entries per 15.400 euro di montepremi totale) targato 888poker. Per lui è arrivata una moneta da più di 3.000 euro dopo aver piazzato lo sprint decisivo ai danni di un comunque ottimo 'OMG.J.Daniel' che, grazie ad un deal, si è messo in tasca circa 3.200 euro. Sul podio, ma senza accordo, e salito pure 'Dottor.Smith' (€1.893) mentre si è arreso sul più bello 'simoncina22' (€1.362).



E passiamo al Super Mercoledì Deep (659 entries con 20 euro di buy in), del network iPoker, che ha invece registrato la vittoria netta dello scatenato 'FERRU63' (€2.233) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'coffadellapinta' (€1.392) e il terzo classificato 'MCMLXXVIPRL' (€957).



Chiudiamo con il Money Night (8.000 euro di prize pool) di Betaland (People's Poker) dove, dopo quasi 8 ore di gioco, l'ha spuntata 'gviscomi57316', per 1.789 euro di bottino, su 'Apper89' (€1.286), 'ReDiKoPPe' (€906), 'goalkeeper90' (€651), 'SaulRam' (€458), 'camposanto87' (€347), 'danyax01' (€263) e '__salsan__19' (€199) e 'Vai_Sempre_Tu' (€154).



I numeri più importanti dei 3 eventi:



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 109

Montepremi Totale: €15.400

Final Table Pay Out



streetwolf.9 - €3.047*

OMG.J.Daniel - €3.190*

Dottor.Smith - €1.893

simoncina22 - €1.362

Ev1t4L4p3st3 - €954

EXPLOIT.2.1 - €746

vittorio190 - €570

38461419282 - €447

GraNdeDario - €376



*Deal



Super Mercoledì Deep [€10.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 659

Montepremi Totale: €11.598

Final Table Pay Out



FERRU63 - €2.233

coffadellapinta - €1.392

MCMLXXVIPRL - €957

gasbi771 - €742

KILLERUNNER - €568

meli0das - €418

spirizz - €307

LOTAMMA79 - €249

Vtnoc - €191



Money Night [€8.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 164

Montepremi Totale: €8.000

Final Table Pay Out



gviscomi57316 - €1.789

Apper89 - €1.286

ReDiKoPPe - €906

goalkeeper90 - €651

SaulRam - €458

camposanto87 - €347

danyax01 - €263

__salsan__19 - €199

Vai_Sempre_Tu - €154