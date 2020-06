Gran bel colpo per il romagnolo 'Mclovinnoname' che si è imposto nel NoS Super KO Edition. E' andato a segno anche 'I_owned_u_87' mentre 'random77598', 'socialudop11' e il reg Niccolò 'ChallengerXG' Ceccarelli si sono praticamente divisi l'AoS.

Ma partiamo dall'atteso torneone del giovedì sera, il Night on Stars Super KO Edition da 250 euro di buy in (405 entries per oltre 90.000 euro di montepremi totale), dove è arrivato l'acuto di uno scatenato 'Mclovinnoname'. Il player di Forlì ha fatto man bassa di taglie e nonostante l'accordo siglato con 'baturino' (€6.234), 'gian-vinco' (€4.469) e 'cantalupense' (€7.218) si è assicurato un bottino complessivo da più di 17.000 euro.



Ha incassato invece 3.538 euro il buon 'I_owned_u_87', protagonista nel Need for Speed Turbo (201 entries per 18.090 euro di prize pool). Il grinder pugliese si è aggiudicato la vittoria dopo aver superato nell'ultimo tavolo i rivali 'Raccone' (€2.617), 'Kelevra0000' (€1.936), 'AAnit81' (€1.432), Andrea 'Andreacigna' Pini (€1.059), Jackson 'DJackMpkr' Genovesi (€783), 'wolfspirit94' (€579), 'Marcus07.28' (€429) e 'lutut1111' (€317).



E chiudiamo con l'Afternoon on Stars (261 entries per 11.745 euro di montepremi) che ha registrato l'altro deal di giornata. In questo caso 'random77598' (€1.641), 'socialudop11' (€1.816) e il regular Niccolò 'ChallengerXG' Ceccarelli (€1.467) si sono praticamente divisi i primi 3 premi dopo aver fatto fuori il comunque positivo 'MicheleAlber' (€886). Da segnalare il sesto posto del player 'cantalupense' (€492), al suo secondo Final Table.



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars Super KO Edition [€75.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 405

Montepremi Totale: €91.125

Final Table Pay Out



Mclovinnoname - €17.052*

baturino - €6.234*

gian-vinco - €4.469*

cantalupense - €7.218*

Mr.Nicholson56 - €3.474

MrLP18 - €3.309

Vop4 - €1.980

Enzo Ghinazz - €903

AA-GIANLU-AA - €1.181



*Deal



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 201

Montepremi Totale: €18.090

Final Table Pay Out



I_owned_u_87 - €3.538

Raccone - €2.617

Kelevra0000 - €1.936

AAnit81 - €1.432

Andrea 'Andreacigna' Pini - €1.059

Jackson 'DJackMpkr' Genovesi - €783

wolfspirit94 - €579

Marcus07.28 - €429

lutut1111 - €317



Afternoon on Stars [€10.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 261

Montepremi Totale: €11.745

Final Table Pay Out



random77598 - €1.641*

socialudop11 - €1.816*

Niccolò 'ChallengerXG' Ceccarelli - €1.467*

MicheleAlber - €886

Angeotto - €660

cantalupense - €492

Davis_ITA - €367

xerin95 - €273

BR1NASP1N - €229



*Deal