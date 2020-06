E' andato a 'missen' il Super Master 6 Max del giovedì sera. Successi anche per 'Nanojhon16' nel Big Daily Potenziato e per il regular Gianfranco 'devden' Bruno nel Money Night.

Secondo e ultimo report sui tornei online con i risultati delle altre poker rooom. Iniziamo dal Super Master 6 Max targato iPoker (196 entries con 100 euro di buy in) che ha registrato la vittoria di 'missen'. Per lui è arrivata una prima moneta da quasi 4.000 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'lallavil' (€2.381) e il terzo classificato 'ALDOBAGLIO777' (€1.817).



E passiamo al Big Daily Potenziato di 888poker (15.800 euro di montepremi totale) che ha invece visto trionfare 'Nanojhon16', per 3.373 euro, su 'D_MaSH23' (€2.528). Sul podio è salito pure 'buuulseye' (€1.872) mentre si è piazzato quarto 'Th3cr4ck' (€1.383) che ha preceduto nel pay out 'inpoepaole' (€972), 'Akille01' (€743), 'Gabrielmatti' (€569), 'Amnesia.Haze' (€418) e il player '0ldWh1sk3y' (€332).



Chiudiamo con il Money Night (8.000 euro garantiti) di Betaland (People's Poker) dove, dopo oltre 7 ore di gioco, si è imposto 'devden' per 1.789 euro di bottino. Battuti in volata gli altri finalisti 'non_si_molla' (€1.286), 'Tableselection' (€906), 'Yes1KnewIT' (€651), 'sgfede' (€458), 'heartqueen88' (€347), 'buci69' (€263), 'koala95' (€199) e 'TRANCHY' (€154).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



I numeri più importanti dei 3 eventi:



Super Master 6 Max [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 196

Montepremi Totale: €17.640

Final Table Pay Out



missen - €3.969

lallavil - €2.381

ALDOBAGLIO777 - €1.817

8754977647597742 - €1.367

NoelEpice - €1.058

BIMBODORO - €794



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 121

Montepremi Totale: €15.800

Final Table Pay Out



Nanojhon16 - €3.373

D_MaSH23 - €2.528

buuulseye - €1.872

Th3cr4ck - €1.383

inpoepaole - €972

Akille01 - €743

Gabrielmatti - €569

Amnesia.Haze - €418

0ldWh1sk3y - €332



Money Night [€8.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 176

Montepremi Totale: €8.000

Final Table Pay Out



Gianfranco 'devden' Bruno - €1.789

non_si_molla - €1.286

Tableselection - €906

Yes1KnewIT - €651

sgfede - €458

heartqueen88 - €347

buci69 - €263

koala95 - €199

TRANCHY - €154