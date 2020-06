E' andato a Danilo 'perfidio' Pianeta il Night on Stars del sabato sera. Sucessi anche per 'frankpuo' nel Need for Speed Turbo e per 'WellJell_667', dopo un deal a 4, nell'Afternoon on Stars.

Ma partiamo come sempre dal NoS (287 entries per 25.830 euro di montepremi totale) che questa volta ha registrato lo scatto vincente di un brillante Danilo 'perfidio' Pianeta. Il regular sardo ha superato in volata i "colleghi" Michele 'smaikol93' Guerrini (€3.599) e Andrea 'ImB0sc495' Boscani (€2.638) e si è così assicurato i 4.911 euro del bottino.



E passiamo al Need for Speed Turbo (115 entries per 10.350 euro di prize pool) dove si è invece imposto 'frankpuo', per una moneta da 2.392 euro, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'AirSicily' (€1.771), 'pinkporcel' (€1.311), 'pitturicchio' (€970), 'valvolacanecane' (€718), 'lezgodancing97' (€531), 'chekpoint67' (€393), 'frency1986' (€291) e Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini (€257).



Chiudiamo con l'Afternoon on Stars da 15.000 euro garantiti (332 entries con 50 euro di buy in) dove, dopo quasi 6 ore di gioco, l'ha spuntata il player della provincia di Pavia 'WellJell_667' (€1.881) sui compagni di deal 'matilde03' (€1.978), 'AlessD17' (€1.706) e 'caressabo89' (€1.494). Quinto posto senza accordo per 'giallosai93' (€770).



Michele 'smaikol93' Guerrini (a destra), runner up nel NoS



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 287

Montepremi Totale: €25.830

Final Table Pay Out



Danilo 'perfidio' Pianeta - €4.911

Michele 'smaikol93' Guerrini - €3.599

Andrea 'ImB0sc495' Boscani - €2.638

KaRr4mb4_89 - €1.934

kamarmodot - €1.418

Pogallo - €1.039

S@LV@DOR-D@L1 - €762

maluccia81 - €558

INFINITIRF - €409



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 115

Montepremi Totale: €10.350

Final Table Pay Out



frankpuo - €2.392

AirSicily - €1.771

pinkporcel - €1.311

pitturicchio - €970

valvolacanecane - €718

lezgodancing97 - €531

chekpoint67 - €393

frency1986 - €291

Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini - €257



Afternoon on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 332

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



WellJell_667 - €1.881*

matilde03 - €1.978*

AlessD17 - €1.706*

caressabo89 - €1.494*

giallosai93 - €770

sribonne - €566

FortuneStreet - €416

Martuzz4 - €305

fenix2511 - €256



*Deal