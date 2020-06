Ecco i risultati dei tornei online delle altre poker room. Deal tra 'm4g1c99' e 'al.go.ritmo' nel Dragon Potenziato mentre 'KissintheskY' e Fabrizio 'fabbry93' Privitera si sono rispettivamente aggiudicati SUPER Sabato Deep e Money Light.

Questi i numeri più importanti dei 3 tornei targati 888poker, iPoker e Betaland (People's Poker):



The Dragon Potenziato [€20.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 105

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



m4g1c99 - €4.050*

al.go.ritmo - €4.040*

Otis8a8 - €2.470

TheJJackal - €1.780

kekkopoket - €1.250

sparisci - €980

LoZarVGC - €740

simoncina22 - €580

Theageofleo - €490



*Deal



SUPER Sabato Deep [€7.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 432

Montepremi Totale: €7.603

Final Table Pay Out



KissintheskY - €1.483

DaitanIII - €931

ironing72 - €646

favoretto - €494

FabianONeill - €380

stepstar1994 - €281

tomengo1 - €205

Giulio '0v3tt0gr1nd3r' Sonnino - €167

Beobecks1973 - €129



Money Light [€5.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 203

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out



Fabrizio 'fabbry93' Privitera - €1.094

furiadelfarwest - €785

mattmatt86 - €553

valerys - €398

onmax00 - €276

Agubico - €206

Mastò87 - €153

pinuccia89 - €114

chiomez - €86