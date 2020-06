Iniziate, con 6 eventi, le KO Series della poker room con la picca rossa. Vittorie per Andrea 'ImB0sc495' Boscani, 'ToniKK95', 'Antoriv11', 'MaccuMera' e 'Antoriv11' mentre 'gret1984' e 'lezgodancing97' guidano rispettivamente i 240 e i 53 left del Sunday Special e dell'High Roller.

Cominciamo il nostro report proprio dai 2 torneoni ancora in corso d'opera. Nel Sunday Special Progressive KO (Evento #03), che ha registrato 2.254 entries per 202.860 euro di montepremi totale, è volato in testa 'gret1984'. Il player di Guardiagrele si è messo dietro gli altri 239 qualificati al Final Day grazie a uno stack da 1.543.335 gettoni virtuali.



Comanda invece uno scatenatissimo 'lezgodancing97', con 1.369.763 gettoni, nell'High Roller 8 Max Progressive KO da 250 euro di buy in (Evento #05). Alle sue spalle si è fatto strada 'Iapello' con 969.978. Tra i migliori troviamo anche 'f4bi0m0tt4' con 772.038 e il grinder capitolino Giulio 'FabioBorini' Sonnino con 720.840.



E passiamo agli eventi già archiviati in nottata. Shot per Andrea 'ImB0sc495' Boscani che, al termine di oltre 8 ore di gioco, si è imposto nel No Limit Hold'em Deep Progressive KO da 50 euro di buy in e da quasi 52.000 euro di prize pool (Evento #01). Il regular, classe '95 di Saronno, si è messo in tasca 7.553 euro di bottino, tra prima moneta e taglie, dopo aver superato in volata 'andrea832', secondo classificato per 3.665 euro, e 'PASTALPESTOO', terzo per 2.744 euro.



Bel colpo anche per 'ToniKK95' che ha incassato ben 10.610 euro di premio complessivo nell'Evento #02: il No Limit Hold'em 8 Max Super KO da 50 euro di buy in e da circa 70.000 euro di montepremi (1.549 entries). Qui il ruolo di runner up è toccato ad 'allinrnuthin' (€1.753) mentre si è arreso appena salito sul podio 'bandierafg' (€2.349).



Successi, infine, per 'MaccuMera' (€2.596), dopo un deal a 4 siglato con 'TimeToBrokeee' (€1.909), 'stefanain' (€1.627) e 'notorius2612' (€1.376), nel €10 No Limit Hold'em SuperStack Turbo 6 Max Progressive KO (Evento #04) e per 'Antoriv11' (€4.746) nel €50 No Limit Hold'em Hyper Money Heist 6 Max Progressive KO (Evento #06).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Giulio 'FabioBorini' Sonnino, tra i 53 left dell'High Roller



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



KO Series 03 - Sunday Special Progressive KO [€150.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 2.254

Montepremi Totale: €202.860

Player Left: 240

TOP TEN DAY1



1. gret1984 - 1.543.335

2. pinus2222 - 1.458.459

3. sampey8386 - 1.345.608

4. DavidViola89 - 1.333.918

5. LORENZO13R - 1.276.229

6. oicalob17 - 1.260.832

7. IlMoro1973 - 1.246.471

8. Salvatore 'scudo1981' Bianco - 1.195.568

9. zazzinojr - 1.164.682

10. Pupp3twin90 - 1.134.629



KO Series 05 - High Roller 8 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 390

Montepremi Totale: €87.750

Player Left: 53

TOP TEN DAY1



1. lezgodancing97 - 1.369.763

2. Iapello - 969.978

3. 'f4bi0m0tt4' - 772.038

4. Giulio 'FabioBorini' Sonnino - 720.840

5. SPARTY1984 - 644.324

6. pabattista - 638.146

7. marcotomas91 - 579.437

8. samflash93 - 540.988

9. Simone 'simopascu96' Pascucci - 528.166

10. pinkporcel - 496.330



KO Series 01 - NL Hold'em Deep Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.154

Montepremi Totale: €51.930

Final Table Pay Out



Andrea 'ImB0sc495' Boscani - €7.553

andrea832 - €3.665

PASTALPESTOO - €2.744

Glad393 - €1.880

Gianluigi 'speach_90' Ortu - €1.458

theJoker0247 - €1.168

thekill89 - €888

tgkrulez - €842

nellino0103 - €411



KO Series 02 - NL Hold'em 8 Max Super KO [€50.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.549

Montepremi Totale: €69.705

Final Table Pay Out



ToniKK95 - €10.610

allinrnuthin - €1.753

bandierafg - €2.349

mizrachi1981 - €1.207

Artick82 - €1.834

D1ANDREA99 - €1.130

qofte2018 - €460

martina820 - €688



KO Series 06 - Hyper Money Heist 6 Max Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 837

Montepremi Totale: €37.665

Final Table Pay Out



Antoriv11 - €4.746

Dislike's - €3.665

CIPROMCFLY16 - €2.323

full673 - €1.098

Orgoglio10 - €877

turn2019 - €865