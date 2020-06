Si sono giocati i Day1 del SuperSize Sunday e del Sunday KING Progressive KO. Si è già concluso invece il Sunday Big Potenziato che ha registrato il trionfo con deal di 'Grandeverdo'.

Ma iniziamo dai 2 torneoni rimasti in sospeso, il SuperSize Sunday da 80.000 euro garantiti (791 entries) e il Sunday KING Progressive KO da 40.590 euro di montepremi totale (451 entries).



Nell'evento targato iPoker il player '6031980021124146' si è preso la vetta, con ancora 169 left, grazie ad uno stack da 324.622 gettoni virtuali. Lo insegue da vicino 'Do0oPoH', con 310.147, mentre un po' più staccato troviamo 'EP3Ru2S7' con 297.395. Ottavo posto momentaneo per il regular milanese Francesco 'kekko92221' Bisconti (209.500).



C'è invece 'DiabolikG', con quasi 500.000 gettoni, in testa al torneo di Betaland (People's Poker). Alle sue spalle si è fatto strada 'giusrec1' che, con 384.717, si è piazzato davanti a 'puffoburlone', terzo con 380.373. Restano fuori dal podio, almeno per adesso, 'AnDiAm0' con 323.611, 'framoli' con 308.063 e 'FionaSalom' con 288.012.



E chiudiamo con il Sunday Big Potenziato (109 euro di buy in e 33.100 euro di prize pool) di 888poker dove, al termine di quasi 7 ore di gioco, l'ha spuntata 'Grandeverdo' (€6.053) sul compagno di deal 'DonPaneVino7' (€5.672). I 2 hanno scelto di non farsi male dopo l'uscita di scena del terzo incomodo 'mommollo97' (€3.740). Final table anche per '11Flophzz' (€2.814), 'FedecK' (€1.911), 'RedRising' (€1.490), 'inpoepaole' (€1.150), 'ZioBerlusca' (€819) e'credswapdef.' (€629).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



I numeri più importanti dei 3 domenicali:



SuperSize Sunday [€80.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 791

Montepremi Totale: €80.000

Player Left: 169

TOP TEN DAY1



1. 6031980021124146 - 324.622

2. Do0oPoH - 310.147

3. EP3Ru2S7 - 297.395

4. ngaetano11 - 290.835

5. DANGEROUSs12 - 281.382

6. peter69 - 256.634

7. VirgilSollozzo - 219.321

8. Francesco 'kekko92221' Bisconti - 209.500

9. Awadeo777 - 205.192

10. Balo8 - 201.631



Sunday KING Progressive KO [€35.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 451

Montepremi Totale: €40.590

Player Left: 82

TOP TEN DAY1



1. DiabolikG - 499.278

2. giusrec1 - 384.717

3. puffoburlone - 380.373

4. AnDiAm0 - 323.611

5. framoli - 308.063

6. FionaSalom - 288.012

7. erminio1972 - 28.3709

8. framaimo77 - 265.271

9. fufi91 - 263.270

10. 87zzzz - 247.343



Sunday Big Potenziato [€30.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 252

Montepremi Totale: €33.100

Final Table Pay Out



Grandeverdo - €6.053*

DonPaneVino7 - €5.672*

mommollo97 - €3.740

11Flophzz - €2.814

FedecK - €1.911

RedRising - €1.490

inpoepaole - €1.150

ZioBerlusca - €819

credswapdef. - €629



*Deal