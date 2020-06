Super shot per 'pingone80' che si è preso il Sunday Special. Ottimi colpi anche 'AA-GIANLU-AA' e Paolo 'folliabartko' Baroni, andati rispettivamente a segno nell'High Roller e nel 6 Max. Ecco tutti i risultati delle KO Series...

Iniziamo dal Sunday Special Progressive KO (Evento #03), da 100 euro di buy in e da oltre 200.000 euro di montepremi totale (2.254 entries), che ha registrato l'exploit di 'pingone80'. Il player di Capri ha giocato un Final Day da urlo e si è così assicurato, tra prima moneta e taglie, un bottino davvero niente male da 21.074 euro.



E' andato invece ad uno scatenato 'AA-GIANLU-AA' l'High Roller 8 Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da 87.750 euro di prize pool (Evento #05). Il regular cagliaritano ha superato allo sprint il catanese 'Iapello' (€9.859) e il lombardo di Castel Goffredo 'pinkporcel' (€4.843) e si messo in tasca un premio complessivo da 14.196 euro.



Grandissima prova anche per Paolo 'folliabartko' Baroni, protagonista nel No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO da 90.450 euro di montepremi (Evento #08). Il grinder di Busseto, che vive a Playa del Carmen, ha sbaragliato infatti la concorrenza e ha incassato i quasi 6.000 euro del primo posto più altri 4.397 euro in taglie.



Successi, infine, per 'sbreuf' (€3.668) nel €100 Pot Limit Omaha Turbo 6 Max Progressive KO (Evento #9), 'Leynia' (€5.257) nel €50 No Limit Hold'em Bubble Rush Progressive KO (Evento #10), 'prinelatn' (€2.498) nel €15 No Limit Hold'em Midnight Swiftly Progressive KO (Evento #11) e per 'fintanonna' (€2.029), dopo un deal con il runner up 'TibboCall' (€1.879), nel €5 No Limit Hold'em SuperStack Progressive KO (Evento #07).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

KO Series 03 - Sunday Special Progressive KO [€150.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 2.254

Montepremi Totale: €202.860

Final Table Pay Out



pingone80 - €21.074

Rasputin1204 - €15.306

J.THEDOOR93 - €7.834

DavidViola89 - €6.427

Alex_DJ_av - €5.166

zazzinojr - €5.274

ALEKSEJ.IV. - €2.152

chiero83 - €2.171

Pupp3twin90 - €1.545



KO Series 05 - High Roller 8 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 390

Montepremi Totale: €87.750

Final Table Pay Out



AA-GIANLU-AA - €14.196

Iapello - €9.859

pinkporcel - €4.843

lukefrog97 - €5.090

Xhungryf1shX - €3.825

lezgodancing97 - €3.332

Otrevuota - €2.041

SPARTY1984 - €1.879



KO Series 08 - NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.005

Montepremi Totale: €90.450

Final Table Pay Out



Paolo 'folliabartko' Baroni - €10.323

Rasputin1204 - €7.180

pertugio7 - €5.237

MisterJAPU - €3.724

Outlast21 - €3.048

SamaelWish - €1.296



KO Series 09 - PL Omaha Turbo 6 Max Progressive KO [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 180

Montepremi Totale: €16.200

Final Table Pay Out



sbreuf - €3.668

IMuCkTheNut - €1.459

ValeILoveU - €852

VIPICCHIOailive - €1.117

88besei88 - €558

pingone80 - €730



KO Series 10 - NL Hold'em Bubble Rush Progressive KO [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 699

Montepremi Totale: €31.455

Final Table Pay Out



Leynia - €5.257

Rafichi15 - €2.922

jason91190 - €1.875

ManoBuio - €1.494

molly_182 - €877

deborina782 - €838

Alecigna - €798

barrichella98 - €310

968rob - €339