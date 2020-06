Archiviati altri 5 eventi delle KO Series. Sempre hot 'pinkporcel' che si è preso il 6 Max. Successi anche per Sasy 'sasyderric10' D'Errico, 'TheWarriorCT', 'Anatrone82' e 'jack9988'.

KO Series - Ma partiamo dal torneo più cospicuo, il No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da oltre 57.000 euro di montepremi totale (Evento #13), che ha registrato l'acuto di uno scatenato 'pinkporcel' (€7.623) al termine di circa 7 ore di gioco. Il regular di Castel Goffredo, già protagonista in tante altre occasioni, l'ha spuntata sul runner up 'mariotaiz' (€6.044) e sul terzo classificato Fabrizio 'Asky16' Petroni (€3.514).



E' andato invece al buon Sasy 'sasyderric10' D'Errico il No Limit Hold'em Big Ante Turbo Progressive KO da 50 euro di buy in e da 34.515 euro di prize pool (Evento #14). Il campano si è messo in tasca 4.144 euro di bottino, tra prima moneta e taglie, dopo aver superato al Final Table i rivali 'Rospetto123' (€3.414), 'Zaph7' (€2.129), 'markspoker92' (€1.704), 'danijack081' (€997), 'nannimad' (€889), 'valerio.fifa' (€7199, 'grandebonu' (€842) e 'stebe198' (€399).



Successi, infine, per 'TheWarriorCT' (€2.358) nel No Limit Hold'em SuperStack 6 Max Super KO da 5 euro di buy in (Evento #12), 'Anatrone82' (€1.416) nel No Limit Hold'em ZOOM Hyper 3 Max Progressive KO da 10 euro di buy in (Evento #15) e per il player di Canegrate 'jack9988' (€2.637) nel No Limit Hold'em Midnight Swiftly 8 Max Progressive KO da 15 euro di buy in (Evento #16).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Fabrizio 'Asky16' Petroni (al centro), 3° nel torneo vinto da 'pinkporcel'



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



KO Series 13 - NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 643

Montepremi Totale: €57.870

Final Table Pay Out



pinkporcel - €7.623

mariotaiz - €6.044

Fabrizio 'Asky16' Petroni - €3.514

Marco 'Peraz77' Perra - €2.423

nadal748 - €1.696

arnoldblu - €1.159



KO Series 14 - NL Hold'em Big Ante Turbo Progressive KO [€25.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 767

Montepremi Totale: €34.515

Final Table Pay Out



Sasy 'sasyderric10' D'Errico - €4.144

Rospetto123 - €3.414

Zaph7 - €2.129

markspoker92 - €1.704

danijack081 - €997

nannimad - €889

valerio.fifa - €719

grandebonu - €842

stebe198 - €399