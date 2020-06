Secondo e ultimo report sui tornei online con i risultati del Night on Stars, Super Martedì Rebuy, The Big Daily Potenziato e Money Night.

Iniziamo dal NoS, da 26.460 euro di montepremi totale (294 entries), che ha registrato l'acuto vincente di Davide 'girex91' Marchi. Il grinder capitolino ha battuto in heads up il comunque ottimo Francesco 'kekko9221' Bisconti (€3.687) e si è assicurato il bottino da oltre 5.000 euro. Sul podio è salito pure 'M.Consoli14' (€2.703) mentre si è piazzato al 9° posto il pro Gianluca 'EscobarGianl' Escobar (€419).



Passiamo al Super Martedì Rebuy del network iPoker (594 entries con 20 euro di buy in) che è stato contrassegnato dal trionfo di 'TAVLAPORTE', primo per 4.813 euro, ai danni degli altri finalisti 'imdead' (€3.000), 'Kidney22' (€2.063), 'Scudone73' (€1.600), 'Biby777' (€1.225), 'hdhuhhd91' (€900), 'joevitto' (€663), 'ciccio2806' (€538) e 'anitneroif' (€413).



E' andato invece al solito 'tostovip' (€3.834), che ha superato in volata 'copcin61' (€2.871) e 'Limphistory' (€2.133), il The Big Daily Potenziato (135 entries per 18.000 euro di prize pool) di 888poker. Successo infine per 'carerino' (€1.486), dopo circa 7 ore di gioco, nel Money Night (6.500 euro garantiti) di Betaland (People's Poker).



Questi i numeri più importanti dei 4 tornei:



Night on Stars [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 294

Montepremi Totale: €26.460

Final Table Pay Out



Davide 'girex91' Marchi - €5.031

Francesco 'kekko9221' Bisconti - €3.687

M.Consoli14 - €2.703

mr.raiser96 - €1.981

campariegin - €1.452

FortuneStreet - €1.064

zednara - €780

Qsgiorgio89 - €572

Gianluca 'EscobarGianl' Escobar - €419



Super Martedì Rebuy [€25.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 594

Montepremi Totale: €25.000

Final Table Pay Out



TAVLAPORTE - €4.813

imdead - €3.000

Kidney22 - €2.063

Scudone73 - €1.600

Biby777 - €1.225

hdhuhhd91 - €900

joevitto - €663

ciccio2806 - €538

anitneroif - €413



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 135

Montepremi Totale: €18.000

Final Table Pay Out



tostovip - €3.834

copcin61 - €2.871

Limphistory - €2.133

m4g1c99 - €1.575

kekkopoket - €1.107

LadyBingo - €846

Akille01 - €648

DonPaneVino7 - €486

pertugio7 - €378



Money Night [€6.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 141

Montepremi Totale: €6.500

Final Table Pay Out



carerino - €1.486

cerqua97 - €1.061

HaiFattoilRipassino - €763

Danylove - €553

markio - €395

spappolinosssss - €302

ADelargexx88 - €234

trappolaXpolli - €181

CICC - €145