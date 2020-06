Quarta giornata delle KO Series che ha registrato il bel colpo di 'tremendo87' nell'8 Max dove ha chiuso secondo Alessio 'fivebet565' Quintavalle. Sono andati a segno anche i player 'SSupertuscann', 'dark side798', 'thebest1987' ed 'EffeDeKing'. Ecco il report...

KO Series - Partiamo dall'exploit di 'tremendo87' nel No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da oltre 48.000 euro di montepremi totale (Evento #18). Il pugliese ha superato allo sprint il comunque ottimo Alessio 'fivebet565' Quintavalle (€4.320) e si è assicurato un bottino, tra prima moneta e taglie, da 6.753 euro. Sul podio è salito pure 'all in230' (€2.696) mentre si è fermato sul più bello Mario 'hhrrr' Pulcini (€2.002).



Ed è andato alla grandissima anche 'SSupertuscann' che si è messo in tasca più di 5.000 euro di premio complessivo nell'Evento #19, il No Limit Hold'em Turbo Super KO da 50 euro di buy in e da 30.105 euro di prize pool, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'S@LV@DOR-D@L1' (€2.031) e il terzo classificato 'marty8510' (€1.773).



Successi, infine, per i siciliani 'dark side798' (€1.723) e 'thebest1987' (€2.291), rispettivamente nel No Limit Hold'em Heads Up ZOOM Turbo Progressive KO da 30 euro di buy in (Evento #20) e nel No Limit Hold'em Midnight Swiftly 6 Max Progressive KO da 15 euro di buy in (Evento #21), e per il fiorentino 'EffeDeKing' (€1.322), dopo un affollato deal a 5 siglato con 'elenamaz' (€1.261), 'ciapacavallo' (€812), 'FishingDumb' (€962) e 'RikDekard' (€745), nel No Limit Hold'em SuperStack Progressive KO da 5 euro di buy in (Evento #17).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



KO Series 18 - NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 535

Montepremi Totale: €48.150

Final Table Pay Out



tremendo87 - €6.753

Alessio 'fivebet565' Quintavalle - €4.320

all in230 - €2.696

Mario 'hhrrr' Pulcini - €2.002

BetterCallSax - €2.656

AntoLipa - €1.263

DetectiveOliva - €1.299

MBolgia - €889



KO Series 19 - NL Hold'em Turbo Super KO [€25.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 669

Montepremi Totale: €30.105

Final Table Pay Out



SSupertuscann - €5.011

S@LV@DOR-D@L1 - €2.031

marty8510 - €1.773

MAGGICHAND - €1.738

vivalafig - €567

LuckyMadLuke - €733

Francesco 'kekko9221' Bisconti - €679

SCIBOB - €167

slvmrt - €742