Serata magica per 'MAIpiuSENZA' che si è preso il NoS dopo aver superato in volata Andrea 'ImB0sc495' Boscani, 'S0Y-GENIAL' e Giovanni 'gioriz' Rizzo. Sono andati a segno anche 'DonPaneVino7' nel Big Daily, 'TaleNutz' nel Super Deep e 'ReDiKoPPe' nel Money Night.

Iniziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui tornei online dal Night on Stars che nell'occasione proponeva un montepremi da oltre 20.000 euro grazie alle 228 entries totali. Qui, come già anticipato, si è imposto 'MAIpiuSENZA', per quasi 4.000 euro di bottino, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, i regular Andrea 'ImB0sc495' Boscani (€2.926), 'S0Y-GENIAL' (€2.163), Giovanni 'gioriz' Rizzo (€1.599) e Davide 'girex91' Marchi (€873).



Sono andati invece a 'DonPaneVino7', che ha battuto in heads up 'M0dUl0R' (€2.550), i 3.525 euro messi in palio nel The Big Daily Potenziato (109 euro di buy in e 15.000 euro di prize pool).



E passiamo al Super Mercoledì Deep, da 10.000 euro, che è stato contrassegnato dall'acuto di 'TaleNutz' (€1.950). In questo caso l'ultimo ad arrendersi è stato 'Ihope4Skill' (€1.225) mentre poco prima avevano alzato bandiera bianca 'BellofigoGu91' (€850), 'hpolimar' (€650), 'LOBO1991' (€500), 'Costa8790' (€370) e '87enzobiond87' (€270).



Chiudiamo con il Money Night (6.500 euro garantiti) dove, dopo circa 8 ore di gioco, l'ha spuntata lo scatenato 'ReDiKoPPe' (€1.486) sui rivali 'Cacchiu94' (€1.061), 'vipera01' (€763), 'merlina85' (€553), 'Barra_45' (€395), 'Goukiken00' (€302), 'giacomo89qq' (€234), 'aleandre' (€181) e '12packman34' (€145).



Il report con gli altri risultati del mercoledì sera



I numeri più importanti dei 4 tornei targati PS, 888poker, iPoker e Betaland (People's Poker):



Night on Stars [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 228

Montepremi Totale: €20.520

Final Table Pay Out



MAIpiuSENZA - €3.959

Andrea 'ImB0sc495' Boscani - €2.926

S0Y-GENIAL - €2.163

Giovanni 'gioriz' Rizzo - €1.599

FrankZ5108 - €1.182

Davide 'girex91' Marchi - €873

Frapazzo7 - €645

thegame723 - €477

ENZLUK9 - €353



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 97

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



DonPaneVino7 - €3.525

M0dUl0R - €2.550

Siuxornot - €1.853

credswapdef. - €1.335

thegame_86 - €938

0MAHAHAH - €735

fabdelbono - €555

Michelenizza - €426

anonimus996 - €366



Super Mercoledì Deep [€10.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 452

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



TaleNutz - €1.950

Ihope4Skill - €1.225

BellofigoGu91 - €850

hpolimar - €650

LOBO1991 - €500

Costa8790 - €370

87enzobiond87 - €270

CAROTAeBASTONE - €220

tmmgpp96 - €170



Money Night [€6.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 136

Montepremi Totale: €6.500

Final Table Pay Out



ReDiKoPPe - €1.486

Cacchiu94 - €1.061

vipera01 - €763

merlina85 - €553

Barra_45 - €395

Goukiken00 - €302

giacomo89qq - €234

aleandre - €181

12packman34 - €145