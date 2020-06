Giovedì sera contrassegnato dal Super Thursday che ha registrato il passaggio al Final Day di 41 player su 394 entries. Archiviati invece gli altri 4 eventi in programma. Ecco il report...

KO Series - Cominciamo dall'unico torneo rimasto in sospeso, il Super Thursday 8 Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da oltre 88.000 euro di prize pool (Evento #23), dove in 41 sono riusciti a guadagnarsi il pass per il Final Day. In testa, almeno per il momento, troviamo lo scatenato 'AleFrau' con uno stack da 1.402.410 gettoni virtuali. Seguono, nell'ordine, 'Getzemani13' con 1.152.173, 'lukefrog97' con 963.284, 'elmambanero' con 943.102, 'notorius1997' con 926.861, 'truber2' con 920.046 e il buon Gabriele 'KingMAvE911' Re con 804.804.



Si è già concluso invece, con il trionfo di un super 'YeGoGor', il No Limit Hold'em Hyper Money Heist Progressive KO da 50 euro di buy in e da 26.910 euro di montepremi totale (Evento #26). Il romano, che ha incassato 4.352 euro tra prima moneta e taglie, si è infatti sbarazzato degli avversari dopo quasi 3 ore di gioco. L'ultimo ad arrendersi è stato 'Alex_DJ_av' (€2.505) mentre poco prima avevano alzato bandiera bianca 'frakkalagan' (€1.654), Daniele 'danieledefeo' De Feo (€907) e Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni (€790).



Ed in nottata è andato a segno anche il mantovano 'raveon23888' (€3.842) nel No Limit Hold'em 4 Max Deep Turbo Progressive KO da 30 euro di buy in (Evento #24). Successi infine per 'MorgYssef' (€1.431) e 'tokio100' (€3.634), entrambi dopo aver siglato un deal, nel No Limit Hold'em ZOOM Hyper 3 Max Progressive KO (Evento #25) e nel No Limit Hold'em SuperStack 8 Max Super KO da 10 euro di buy in (Evento #22).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Gabriele 'KingMAvE911' Re



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



KO Series 23 - Super Thursday 8 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 394

Montepremi Totale: €88.650

Player Left: 41

TOP TEN DAY1



1. AleFrau - 1.402.410

2. Getzemani13 - 1.152.173

3. lukefrog97 - 963.284

4. elmambanero - 943.102

5. notorius1997 - 926.861

6. truber2 - 920.046

7. Gabriele 'KingMAvE911' Re - 804.804

8. cirinho15 - 676.688

9. bamboloSG81 - 670.719

10. VD_Gambler - 620.144



KO Series 26 - NL Hold'em Hyper Money Heist Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 598

Montepremi Totale: €26.910

Final Table Pay Out



YeGoGor - €4.352

Alex_DJ_av - €2.505

frakkalagan - €1.654

Daniele 'danieledefeo' De Feo - €907

Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni - €790

TopPair93 - €721

falco2011 - €510

_HellDic_ - €343

Alessandro 'alesiena17' Siena - €335