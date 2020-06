Secondo report sui tornei online del giovedì sera con i risultati del Night on Stars, The Big Daily, Super Master 6 Max e Money Night.

Iniziamo dal Night on Stars (345 entries per 31.050 euro di montepremi totale) della poker room con la picca rossa dove Domenico 'scellone9477' Gala (€4.993) e Michele 'smaikol93' Guerrini (4.993) hanno scelto di non farsi male al termine di un ultimo tavolo da urlo in cui erano in corsa, tra gli altri, Ettore 'pro-fumato87' Esposito (€3.096), Gianluigi 'speach_90' Ortu (€2.269) e il grandissimo Raffaele 'raffibiza' Sorrentino (€1.219).



E si è chiuso con un deal a 2 anche il The Big Daily (131 entries per 18.400 euro di prize pool) di 888poker. In questo caso 'm4g1c99' e 'Dodream97' si sono messi in tasca più di 3.400 euro a testa una volta eliminati i rivali 'thegame_86' (€2.180), Riccardo 'Runit2ice' Bonelli (€1.610), 'Jandro2712' (€1.132), 'Gennaro133' (€865), '19ONETIME84' (€653). 'EXPLOIT.2.1' (€497) e 'Yesdisi3' (€377).



Niente accordi invece nel Super Master 6 Max del network iPoker (10.800 euro di montepremi) che ha registrato lo sprint vincente del player '6031980011747732' (€2.484) ai danni del runner up 'f4brywct' (€1.512). Sul podio è salito pure 'hollymolly' (€1.134) mentre si è piazzato nono il già protagonista del NoS Domenico Gala (€259).



Chiudiamo con il Money Night (6.500 euro garantiti) di Betaland (People's Poker) dove, dopo oltre 7 ore di gioco, l'ha spuntata 'bandone1' (€1.486) sugli altri finalisti 'STRUZZO91' (€1.061), 'EnneAciElle' (€763), Andrea 'skimizzi' Di Pasquale (€553), 'assoasso25' (€395), 'giacomo89qq' (€302), 'gianna6700' (€234), 'NOI3DUEMILA16' (€181) e 'ohbomber' (€145).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



I numeri più importanti dei 4 tornei:



Night on Stars [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 345

Montepremi Totale: €31.050

Final Table Pay Out



Domenico 'scellone9477' Gala - €4.993*

Michele 'smaikol93' Guerrini - €4.993*

Ettore 'pro-fumato87' Esposito - €3.096

Gianluigi 'speach_90' Ortu - €2.269

Dezva - €1.663

Raffaele 'raffibiza' Sorrentino - €1.219

youguf1971 - €894

VIPICCHIOailive - €655

ManlnBlackk - €480



*Deal



The Big Daily [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 131

Montepremi Totale: €18.400

Final Table Pay Out



m4g1c99 - €3.421*

Dodream97 - €3.433*

thegame_86 - €2.180

Riccardo 'Runit2ice' Bonelli - €1.610

Jandro2712 - €1.132

Gennaro133 - €865

19ONETIME84 - €653

EXPLOIT.2.1 - €497

Yesdisi3 - €377



*Deal



Super Master 6 Max [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 120

Montepremi Totale: €10.800

Final Table Pay Out



6031980011747732 - €2.484

f4brywct - €1.512

hollymolly - €1.134

Killuifuplay1 - €864

ilferrante - €648

kshmr1985 - €486

pertugio7 - €378

LLinusLLove91 - €313

Domenico 'scellons94' Gala - €259



Money Night [€6.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 123

Montepremi Totale: €6.500

Final Table Pay Out



bandone1 - €1.486

STRUZZO91 - €1.061

EnneAciElle - €763

Andrea 'skimizzi' Di Pasquale - €553

assoasso25 - €395

giacomo89qq - €302

gianna6700 - €234

NOI3DUEMILA16 - €181

ohbomber - €145