Super shot per 'mclm65' nel Super Thursday dove sono saliti sul podio Mauro 'MauroTranky' Tranchedone e Luca 'KILLUCK' Daelli. Bel colpo anche per Antonio Bernaudo che si è preso il Pot Limit Omaha Turbo 6 Max.

KO Series - E' andato quindi a 'mclm65' il torneone da 2 giorni, il Super Thursday 8 Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da oltre 88.000 euro di montepremi totale (Evento #23). Il player veneto ha superato allo sprint i regular Mauro 'MauroTranky' Tranchedone, runner up per 7.580 euro, e Luca 'KILLUCK' Daelli, terzo classificato per 5.935 euro, e si è così assicurato un bottino da quasi 15.000 euro tra moneta e taglie.



E non è andata affatto male nemmeno a 'malotheboss', protagonista nel No Limit Hold'em Win The Button 8 Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da 39.600 euro di prize pool (Evento #28). Per lui è arrivato un primo posto da più di 6.000 euro di premio complessivo al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa pure 'TopPair93' (€5.292), 'A hight 95' (€2.376), 'appogol' (€1.871), '9sblackpair' (€1.102), 'Alex_DJ_av' (€1.554), 'cisky358' (€714) e 'riccardoQ7' (€461).



Bel colpo anche per il sempre ottimo Antonio 'A.Bernaudo' Bernaudo che si è messo in tasca 3.054 euro dopo aver vinto il Pot Limit Omaha Turbo 6 Max Progressive KO da 100 euro di buy in (Evento #29).



Successi, infine, per 'all in230' (€1.603) nel No Limit Hold'em SuperStack Super KO da 5 euro di buy in (Evento #27), 'MrOcean770' (€3.978) nel No Limit Hold'em 8 Max Deep Turbo Progressive KO da 30 euro di buy in (Evento #30) e per 'SIR DAVIDE' (€1.983) nel No Limit Hold'em Midnight Swiftly Super KO da 15 euro di buy in (Evento #31).



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:

Mauro 'MauroTranky' Tranchedone con alcuni amici



KO Series 23 - Super Thursday 8 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 394

Montepremi Totale: €88.650

Final Table Pay Out



mclm65 - €14.945

Mauro 'MauroTranky' Tranchedone - €7.580

Luca 'KILLUCK' Daelli - €5.935

Getzemani13 - €6.187

campariegin - €3.442

lukefrog97 - €3.141

AleFrau - €2.022

elmambanero - €2.372



KO Series 28 - Win The Button 8 Max Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 440

Montepremi Totale: €39.600

Final Table Pay Out



malotheboss - €6.012

TopPair93 - €5.292

A hight 95 - €2.376

appogol - €1.871

9sblackpair - €1.102

Alex_DJ_av - €1.554

cisky358 - €714

riccardoQ7 - €461



KO Series 29 - PL Omaha Turbo 6 Max Progressive KO [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 136

Montepremi Totale: €12.240

Final Table Pay Out



Antonio 'A.Bernaudo' Bernaudo - €3.054

Vogliounbrivido - €1.650

blackgenius7 - €914

GoodGirlsXXX - €759

GISOEN - €874

ThE_LeGgEnD_X - €490