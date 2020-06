Archiviata un'altra serata di poker online. Sono andati a segno 'aasino01' nel NoS, 'scabiun' nel Super Venerdì Deep e 'cfporcoantonio' nel Money Light. Deal a 2 invece, tra 'm4g1c99' e 'FedecK', nel Big Daily.

Ma partiamo dal Night on Stars (223 entries con 25.000 euro garantiti) che ha registrato l'acuto di 'aasino01', per 4.889 euro di bottino, ai danni degli altri finalisti 'sampei101' (€3.616), 'domca575' (€2.675), Andrea 'andremonta92' Montanar (€1.979), 'morgan's73' (€1.464), 'sergio18641' (€1.083), 'assobet91' (€801), 'madda4ever' (€592) e Andrea 'andryguen' Panarese (€438).



E passiamo al Super Venerdì Deep, da 20 euro di buy in e da oltre 8.000 euro di montepremi totale (457 entries), dove dopo quasi 7 ore di gioco è arrivato l'exploit di 'scabiun' (€1.569). Successo anche per lo scatenato 'cfporcoantonio' (€1.094) nel Money Light da 25 euro di buy in (216 entries).



Chiudiamo con il Big Daily, da 109 euro di buy in (87 entries), che è stato invece contrassegnato dal deal, praticamente alla pari, siglato tra 'm4g1c99' e 'FedecK'. I 2 si sono divisi circa 3.000 euro a testa una volta eliminati i rivali 'Dottor.Smith' (€1.844), 'ClipperMania' (€1.335), 'Yesdisi3' (€938), 'Siuxornot' (€735), 'Lamborghini6' (€555), 'ONiZzogA' (€426) e 'Limphistory' (€375).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Deal nel Big Daily



I numeri più importanti dei 4 eventi targati PS, iPoker, 888poker e Betaland (People's Poker):



Night on Stars [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 223

Montepremi Totale: €25.000

Final Table Pay Out



aasino01 - €4.889

sampei101 - €3.616

domca575 - €2.675

Andrea 'andremonta92' Montanar - €1.979

morgan's73 - €1.464

sergio18641 - €1.083

assobet91 - €801

madda4ever - €592

Andrea 'andryguen' Panarese - €438



Super Venerdì Deep [€7.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 457

Montepremi Totale: €8.043

Final Table Pay Out



scabiun - €1.569

dadase - €985

pensy777 - €684

educad0nk - €523

mino57 - €402

DoctorGreen - €298

ilvolatile1 - €217

IlCanterino - €177

Sondriodonky88 - €137



Money Light [€5.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 216

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out



cfporcoantonio - €1.094

carmelina06 - €785

gerry62pf - €553

LibertasCerreto - €398

Papua89 - €276

EnneAciElle - €206

giusemastr23 - €153

Zibibboshock98 - €114

raffatop44 - €86



The Big Daily [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 87

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



m4g1c99 - €2.979*

FedecK - €3.078*

Dottor.Smith - €1.844

ClipperMania - €1.335

Yesdisi3 - €938

Siuxornot - €735

Lamborghini6 - €555

ONiZzogA - €426

Limphistory - €375



*Deal