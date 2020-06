Archiviati altri 5 eventi delle KO Series. Ottimi colpi per Giancarlo 'frezzag' Frezza e Gianluigi 'speach_90' Ortu. E' andato bene anche il "redivivo" Mario 'coinflip21' Carrascon, quarto nel Deep Turbo vinto dal player '14GTD73'. Ecco il report...

KO Series - Iniziamo da Giancarlo 'frezzag' Frezza che, dopo oltre 6 ore di gioco, si è imposto nel torneo più cospicuo della serata: il No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da quasi 32.000 euro di montepremi totale (Evento #33). Il regular della provincia di Verona ha superato in volata Luca 'CNB93' Tortora (€2.843) e si è assicurato così, tra prima moneta e taglie, un bottino davvero niente male da 5.384 euro.



Ha incassato invece circa 2.400 euro l'altro grinder Gianluigi Ortu, protagonista nel No Limit Hold'em Bubble Rush 6 Max Progressive KO da 30 euro di buy in (Evento #35). Il buon 'speach_90', questo il suo nick sulla poker room con la picca rossa, ha trionfato al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'iNeedMoooooNeY' (€1.490) e il terzo classificato 'Jison20' (€1.202).



Non ha vinto ma c'è andato vicino il ritrovato Mario 'coinflip21' Carrascon (€1.277). Il napoletano ha infatti chiuso quarto nel No Limit Hold'em Deep Turbo Progressive KO da 50 euro di buy in (Evento #34) dove alla fine l'ha spuntata il player '14GTD73' che si è messo in tasca più di 3.800 euro .



Da segnalare, infine, i successi di 'concy341' (€2.503), nel No Limit Hold'em Midnight Swiftly 8 Max Super KO da 15 euro di buy in (Evento #36), e 'ringo900' (€1.232), dopo un affollato deal a 4 con 'ska81' (€1.100), 'Romavincente' (€922) e 'DontWinAFlip' (€757), nel No Limit Hold'em SuperStack 6 Max Progressive KO da 5 euro di buy in (Evento #32).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Giancarlo 'frezzag' Frezza



Questi i numeri dei tornei più "importanti":



KO Series 33 - NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 355

Montepremi Totale: €31.950

Final Table Pay Out



Giancarlo 'frezzag' Frezza - €5.384

Luca 'CNB93' Tortora - €2.843

jaghi - €1.888

Z4BRONE - €2.131

rospovale - €743

ringhio1992 - €987



KO Series 34 - NL Hold'em Deep Turbo Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 535

Montepremi Totale: €24.075

Final Table Pay Out



14GTD73 - €3.870

appogol - €1.917

MATTIAMAS93 - €1.589

Mario 'coinflip21' Carrascon - €1.277

stammchinevuai - €898

KEVIN_MAN1A - €752

ziolex - €604

Papolone - €338

zazzinojr - €315



KO-Series 35 - Bubble Rush 6 Max Progressive KO [€15.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 674

Montepremi Totale: €18.198

Final Table Pay Out



Gianluigi 'speach_90' Ortu - €2.429

iNeedMoooooNeY - €1.490

Jison20 - €1.202

flimbo3 - €691

SCIBOB - €766

morgan's73 €307

Scattia €439

umbiasso97 €252

Turko_Pako €213