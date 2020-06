Si sono chiusi con un doppio deal il Night on Stars e il Dragon del sabato sera. Niente accordi invece nel SUPER Deep e nel Money Light dove si sono rispettivamente imposti 'SkenderbeuRe' e 'gianfrance91'.

Partiamo dal NoS (25.000 euro garantiti) che ha registrato lo "split" tra 'cantalupense' ed 'eltapiro'. I 2 si sono divisi 4.400 euro a testa una volta eliminati i rivali 'mariocrys' (€2.867), 'gisella84' (€2.168), Antonio 'barcia961' Barbato (€1.640), Armando 'AssoCapitoli' Graziano (€1.241), Alessandro 'alesiena17' Siena (€939), 'Spinner.292' (€710) e 'madmaxforti' (€537).



Ed è stato contrassegnato da un accordo a 2 anche il Dragon da 125 euro di buy in. In questo 'Yesdisi3' e '11Flophzz' hanno incassato 3.037 euro l'uno dopo aver fatto fuori il terzo incomodo 'Michelenizza' che si è comunque consolato con un premio niente male da 1.853 euro.



Non è stato siglato invece nessun deal nel SUPER Sabato Deep e nel Money Light.



Nel primo torneo si è infatti imposto 'SkenderbeuRe' per un bottino da 1.198 euro mentre nell'altro, che proponeva un prize pool da 5.000 euro con 25 euro di buy in, l'ha spuntata 'gianfrance91' (€1.118) sugli altri finalisti 'salvo793' (€804), 'WINNING69' (€566), 'SouthOfHeaven' (€407), 'MAGNAMAGNA81' (€287), 'Shila1988' (€217), '1b1551n014' (€165), 'assox00' (€125) e 'giacomo89qq' (€96).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Gli altri risultati online del sabato sera



I numeri più importanti dei 4 eventi targati PS, iPoker, 888poker e Betaland (People's Poker):



Night on Stars [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 169

Montepremi Totale: €25.000

Final Table Pay Out



cantalupense - €4.400*

eltapiro - €4.400*

mariocrys - €2.867

gisella84 - €2.168

Antonio 'barcia961' Barbato - €1.640

Armando 'AssoCapitoli' Graziano - €1.241

Alessandro 'alesiena17' Siena - €939

Spinner.292 - €710

madmaxforti - €537



*Deal



The Dragon [€15.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 90

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



Yesdisi3 - €3.038*

11Flophzz - €3.037*

Michelenizza - €1.853

Favolosa88 - €1.335

Sneakyweasel - €938

aleppp - €735

MALBORO171 - €555

Runit2ice - €435

RikyZap - €365



*Deal



SUPER Sabato Deep [€5.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 332

Montepremi Totale: €5.843

Final Table Pay Out



SkenderbeuRe - €1.198

sterminio5389 - €745

educad0nk - €526

youmakemecraz1 - €391

supertino17 - €304

GIANTANFU - €228

dididomodossola - €169

Thebluff79 - €134

carli1955 - €105



Money Light [€5.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 192

Montepremi Totale: €5.000

Final Table Pay Out



gianfrance91 - €1.118

salvo793 - €804

WINNING69 - €566

SouthOfHeaven - €407

MAGNAMAGNA81 - €287

Shila1988 - €217

1b1551n014 - €165

assox00 - €125

giacomo89qq - €96