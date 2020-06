Domenica sera contrassegnata dai Day1 del GigaStack e dell'High Roller. Nel primo si è messo in mostra Mario Carrascon, chipleader con ancora 133 player in gioco. Nel secondo sono volati in vetta Riccardo Bonelli e Giuliano Bendinelli.

KO Series - Partiamo dal No Limit Hold'em GigaStack 8 Max Progressive KO (Evento #39), da 100 euro di buy in e da quasi 190.000 euro di montepremi totale, dove uno scatenato Mario 'coinflip21' Carrascon si è preso la testa del count, con 133 player ancora dentro su 2.110 entries, grazie ad uno stack davvero niente male da oltre 5,7 milioni di chips.



Sono stati invece Riccardo 'Overbet91' Bonelli e Giuliano 'giuli90' Bendinelli a dominare il Day1 dell'High Roller 8 Max Progressive KO (Evento #40) da 250 euro di buy in (366 entries per 82.350 euro di prize pool). I 2 sono volati in testa ai 42 left rispettivamente con 1.155.079 e 1.094.591 chips. Ha tenuto il passo, con 1.038.930, anche 'Alex_DJ_av' mentre sono rimasti un po' più staccati 'Getzemani13', con 897.233, e Gabriele 'KingMAvE911' Re, al momento quinto con 882.842.



E passiamo ai tornei che sono già andati in archivio. Ottimo colpo per 'antonegreanu' che ha incassato più di 5.700 euro, tra prima moneta e taglie, nel No Limit Hold'em 8 Max Deep Super KO da 50 euro di buy in (Evento #37). E' andato alla grande pure 'tgkrulez' che l'ha spuntata, per 5.352 euro di bottino, nel No Limit Hold'em Hyper Money Heist 6 Max Super KO da 50 euro di buy in (Evento #42).



Successi, infine, per 'dark side798' (€1.684) nel €30 No Limit Hold'em Heads Up ZOOM Turbo Progressive KO (Evento #41) e per 'ImLenz' (€3.674), dopo un deal a 3 siglato con 'UtopiAA3' (€2.011) e 'LO_ST092327' (€2.534), nel €10 No Limit Hold'em SuperStack Progressive KO (Evento #38).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home

Mario 'coinflip21' Carrascon con Antonio Smeraglia



Questi i numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



KO Series 39 - GigaStack 8 Max Progressive KO [€150.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 2.110

Montepremi Totale: €189.900

Player Left: 133

TOP TEN DAY1



1. Mario 'coinflip21' Carrascon - 5.718.200

2. sasa27milano - 4.706.866

3. Mng_Fr3na - 4.686.538

4. spartaxu - 4.543.371

5. Rafichi15 - 4.363.113

6. MiuraType - 3.788.648

7. 88kkaa - 3.487.067

8. gijjigno89 - 3.325.948

9. KINGHEDER - 3.178.875

10. Andrea 'Jowy01' Papa - 3.017.205



KO Series 40 - High Roller 8 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 366

Montepremi Totale: €82.350

Player Left: 42

TOP TEN DAY1



1. Riccardo 'Overbet91' Bonelli - 1.155.079

2. Giuliano 'giuli90' Bendinelli - 1.094.591

3. Alex_DJ_av - 1.038.930

4. Getzemani13 - 897.233

5. Gabriele 'KingMAvE911' Re - 882.842

6. POKER7XX - 807.036

7. 11NuovoPoker11 - 699.849

8. aprestige16 - 675.884

9. MCSTAY75 - 652.827

10. Mario 'hhrrr' Pulcini - 637.898



KO Series 37 - NL Hold'em 8 Max Deep Super KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 973

Montepremi Totale: €43.785

Final Table Pay Out



antonegreanu - €5.754

G.D.Roger00 - €1.986

mizrachi1981 - €739

GGigaa600 - €1.174

redboss500 - €1.566

ManlnBlackk - €1.054

Raffaele 'raffa_N5' Francese - €818

tommyV268 - €1.184



KO Series 42 - Hyper Money Heist 6 Max Super KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 767

Montepremi Totale: €34.515

Final Table Pay Out



tgkrulez - €5.352

cipirrino - €2.306

YLL4 - €555

viKtorKing88 - €1.268

CIPROMCFLY16 - €1.321

KTP0KP - €688