Non solo KO Series nella domenica sera del poker online italiano. Si sono infatti giocati l'Opening delle FreezeOut Series e i Day1 del SuperSize Sunday e del Super Sunday. Ecco come sono andati...

Iniziamo dai 2 tornei rimasti in sospeso, il SuperSize Sunday da ben 70.000 euro di prize pool garantito (656 entries) e il Super Sunday da 27.145 euro di montepremi totale (305 entries).



Nel domenicale targato iPoker sono ancora in corsa 131 player capitanati da 'manumanu9494' che ha accumulato più di 312.000 gettoni virtuali. Alle sue spalle si sono fatti strada 'GetTheWorkDone', secondo con 260.847, e 'Leccese84', terzo con 244.589. Un po' più staccati troviamo 'GUSTO18' (236.148), 'ngaetano11' (206.049), 'garzia80' (202.142) e 'vistuprotutti' (200.834).



Sono passati invece in 120 al Final Day dell'evento di Betaland (MicroGame) dove, almeno per il momento, si è preso la vetta 'breciadoro'. Per lui uno stack da 350.926 chips che gli ha permesso di tenere a bada gli altri Top Ten 'Ahahha' (186.500), 'zeus1999' (181.554), 'GodRunner' (160.285), 'Zerhorgie' (157.542), 'Runit2ice' (147.718), 'elgaucho80' (135.904), 'SbaaaaMmm' (131.463), 'AnDiAm0' (128.9549 e 'DonCappucino' (126.552).



E chiudiamo con l'Opening (30.000 euro garantiti) delle FreezeOut Series di 888poker che ha già registrato il trionfo di un sempre ottimo Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni. Il grinder sardo ha superato in volata 'descartes10' (€4.500), 'Tortellinho' (€3.390), 'Jos106106' (€2.550), '38461419282' (€1.740), 'SoSoldi' (€1.350), 'Jackpet14' (€1.050), 'quattrucci' (€750) e 'opollopo' (€570) e si è messo in tasca i 6.135 euro del bottino.



Stasera i Day2 del SuperSize e Super Sunday



I numeri più importanti dei 3 tornei:



SuperSize Sunday [€70.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 656

Montepremi Totale: €70.000

Player Left: 131

TOP TEN DAY1



1. manumanu9494 - 312.820

2. GetTheWorkDone - 260.847

3. Leccese84 - 244.589

4. GUSTO18 - 236.148

5. ngaetano11 - 206.049

6. garzia80 - 202.142

7. vistuprotutti - 200.834

8. reraismalota - 196.777

9. CtrlAltRun - 190.408

10. milito2288 - 189.121



Super Sunday [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 305

Montepremi Totale: €27.145

Player Left: 120

TOP TEN DAY1



1. breciadoro - 350.926

2. Ahahha - 186.500

3. zeus1999 - 181.554

4. GodRunner - 160.285

5. Zerhorgie - 157.542

6. Runit2ice - 147.718

7. elgaucho80 - 135.904

8. SbaaaaMmm - 131.463

9. AnDiAm0 - 128.954

10. DonCappucino - 126.552



FreezeOut Series #01 - Opening [€30.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 254

Montepremi Totale: €30.000

Final Table Pay Out



Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni - €6.135

descartes10 - €4.500

Tortellinho - €3.390

Jos106106 - €2.550

38461419282 - €1.740

SoSoldi - €1.350

Jackpet14 - €1.050

quattrucci - €750

opollopo - €570