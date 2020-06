Secondo resoconto sui tornei online con i risultati degli altri domenicali (SuperSize Sunday e Super Sunday) e dell'Evento #4 delle FreezeOut Series.

Iniziamo con il SuperSize Sunday, da 70.000 euro garantiti (656 entries), che ha registrato l'allungo vincente di 'garzia80'. Per lui è arrivata una moneta da ben 13.475 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'TRACYCRAZY' (€8.400), 'CtrlAltRun' (€5.775), 'Ginkopok' (€4.480), 'donpippo89' (€3.430), 'Agar77it' (€2.520), 'MRTHENUTS' (€1.855), 'raluma' (€1.505) e 'Leccese84' (€1.155).



E passiamo all'altro domenicale, il Super Sunday da 27.145 euro di montepremi totale (305 entries), dove si è invece imposto 'oficleida' per 5.521 di bottino. L'ultimo ad arrendersi è stato 'dariobonac0', runner up per 4.012 euro, mentre qualche minuto prima era finito fuori 'toti781', terzo classificato per 2.826 euro. Da segnalare il settimo posto del sempre ottimo Gabriele 'KingMAvE911' Re (€779).



Chiudiamo con l'Evento #4 delle FreezeOut Series, l'8 Max da 125 euro di buy in e da 20.240 euro di prize pool (176 entries), che è stato contrassegnato dal trionfo di '_PaySafe_' (€4.352) ai danni dei rivali 'ToujoursMoi' (€3.137), 'Karmartur' (€2.378), 'T.Altomare' (€1.771), 'D3n1sK4PP21' (€1.214), 'g3m3ll0' (€1.012), 'domenico9696' (€810) e 'Bulma94' (€607).



SuperSize Sunday [€70.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 656

Montepremi Totale: €70.000

Final Table Pay Out



garzia80 - €13.475

TRACYCRAZY - €8.400

CtrlAltRun - €5.775

Ginkopok - €4.480

donpippo89 - €3.430

Agar77it - €2.520

MRTHENUTS - €1.855

raluma - €1.505

Leccese84 - €1.155



Super Sunday [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 305

Montepremi Totale: €27.145

Final Table Pay Out



oficleida - €5.521

dariobonac0 - €4.012

toti781 - €2.826

breciadoro - €2.033

bitcoin - €1.412

pringles_rice - €1.053

Gabriele 'KingMAvE911' Re - €779

sballai82 - €573

the_is_beautiful_ - €429



FreezeOut Series #04 - 8 Max [€20.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 176

Montepremi Totale: €20.240

Final Table Pay Out



_PaySafe_ - €4.352

ToujoursMoi - €3.137

Karmartur - €2.378

T.Altomare - €1.771

D3n1sK4PP21 - €1.214

g3m3ll0 - €1.012

domenico9696 - €810

Bulma94 - €607