Altra giornata di KO Series con 5 eventi in programma. Nel più cospicuo si è imposto 'AKILLERJJ'. Sono andati a segno anche il buon Pasquale '1paco72' Plevano, 'sciaccaman', 'ringhio9002' e 'svezia7'.

KO Series - Ma iniziamo dallo shot piazzato da 'AKILLERJJ' nel No Limit Hold'em 8 Max Super KO da 100 euro di buy in e da 45.000 euro di montepremi totale (Evento #49). Il player di Castellammare si è sbarazzato in heads up di 'simonlagn', secondo per 3.511 euro, e ha incassato un ottimo premio complessivo, tra prima moneta e taglie, da 6.700 euro.



E' andato invece a Pasquale '1paco72' Plevano il No Limit Big Ante Turbo Progressive KO da 50 euro di buy in e da quasi 27.000 euro di prize pool (Evento #50). Il regular campano, di Nocera Inferiore, ha superato in volata il runner up 'Ri3nnev4plus' (€2.740) e il terzo classificato 'fabienn11' (€1.261) e si è guadagnato un bottino da 3.778 euro.



Bel colpo anche per 'sciaccaman' che si è messo in tasca più di 2.000 euro nell'Evento #52, il No Limit Hold'em Midnight Swiftly Progressive KO da 15 euro di buy in (1.132 entries), dopo aver battuto al Final Table i rivali 'giannuzzu090' (€1.477), 'houmanike' (€729), 'bellafella81' (€480), 'BlackDomo97' (€375), 'golandogo' (€238), 'pazzainter91' (€279), 'Sii_SSeMP_TU' (€133) e Antonio 'MistiChild23' Catanese (€123).



Successi, infine, per 'ringhio9002' (€1.805) nel No Limit Hold'em SuperStack 6 Max Progressive KO da 5 euro di buy in (Evento #48) e per 'svezia7' (€1.313) nel No Limit Hold'em ZOOM Hyper 3 Max Progressive KO da 10 euro di buy in (Evento #51).



I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:



KO Series 49 - NL Hold'em 8 Max Super KO [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 500

Montepremi Totale: €45.000

Final Table Pay Out



AKILLERJJ - €6.700

simonlagn - €3.511

lucafarina82 - €2.783

Skarkyo - €2.469

GIANNI180263 - €1.111

St3ffolo - €907

elbano599 - €1.134

Andrea 'andremonta92' Montanar - €1.071



KO Series 50 - Big Ante Turbo Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 599

Montepremi Totale: €26.955

Final Table Pay Out



Pasquale '1paco72' Plevano - €3.778

Ri3nnev4plus - €2.740

fabienn11 - €1.261

YeGoGor - €1.225

raveon23888 - €1.555

KINGHEDER - €758

Baby007Joker - €759

M.Consoli14 - €592

yanke17 - €297