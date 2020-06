Martedì sera più che proficuo per 'weikems' e 'UPROFSSOR888'. Il primo si è portato a casa il NoS, l'altro si è invece preso l'HighRoller delle FreezeOut Series.

Iniziamo dal buon 'weikems' che si è messo in tasca gli oltre 4.800 euro proposti dal Night on Stars (228 entries con 25.000 euro garantiti). Il regular si è imposto al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'ginopaolo666' (€3.565) e il terzo classificato Federico 'FPokerKK' Cerqua (€2.635).



E passiamo al trionfo di 'UPROFSSOR888' nell'Evento #7 delle FreezeOut Series, l'HighRoller da 250 euro di buy in e da 18.565 euro di montepremi totale (79 entries). Per lui è arrivata una moneta da 5.105 euro grazie all'ullungo decisivo piazzato ai danni del comunque ottimo, e già vincitore del Big Ante Turbo delle KO Series, Pasquale '1paco72' Plevano (€3.435).



Chiudiamo con il segnalare anche i successi di 'Dodoria1989' nel Super Martedì Rebuy da 15.576 euro di prize pool (419 entries con 20 euro di buy in) e '___SPICA72___' nel solito Money Night da 50 euro di buy in (6.500 euro di montepremi garantito) dove sono saliti sul podio pure 'heartqueen88' (€1.061) e 'momentGOLD' (€763).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



Questi i numeri più importanti dei 4 tornei targati PS, 888poker, iPoker e Betaland (MicroGame):



Night on Stars [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 228

Montepremi Totale: €25.000

Final Table Pay Out



weikems - €4.823

ginopaolo666 - €3.565

Federico 'FPokerKK' Cerqua - €2.635

Otrevuota - €1.948

Bestshowcz - €1.440

jvoice - €1.064

#QuaCCosa - €786

PAG0bancomat - €581

tulliosss64m - €430



FreezeOut Series #07 - HighRoller [€15.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 79

Montepremi Totale: €18.565

Final Table Pay Out



UPROFSSOR888 - €5.105

Pasquale '1paco72' Plevano - €3.435

Yesdisi3 - €2.599

11Flophzz - €1.764

1d0l0p3zz4 - €1.300

tostovip - €975

ManlnBlackk - €789

ONiZzogA - €650

38461419282 - €557



Super Martedì Rebuy [€15.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 419

Montepremi Totale: €15.576

Final Table Pay Out



Dodoria1989 - €3.038

Jardel87 - €1.908

korgdyan - €1.324

Mindset1st - €1.012

Moschettiere3 - €779

comunquevada - €576

sonofbencb789 - €421

zopito1971 - €343

BruumBruum - €265



Money Night [€6.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 121

Montepremi Totale: €6.500

Final Table Pay Out



___SPICA72___ - €1.486

heartqueen88 - €1.061

momentGOLD - €763

giacomo89qq - €553

armagejton - €395

tetetetetete - €302

ItalianStallion20 - €234

carmar81 - €181

andy1967 - €145