Archiviati altri 5 eventi delle KO Series. Bel colpo per Matteo 'sgrillex' Sarais che si è preso l'8 Max. Sono andati a segno anche 'ringhio9002', 'mariucciosr', 'linopani8' ed 'eli6300'. Ecco il report...

KO Series - Iniziamo dall'acuto di Matteo 'sgrillex' Sarais nel No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 100 euro di buy in e da oltre 40.000 euro di montepremi totale (Evento #54). Il regular milanese si è sbarazzato al Final Table di 'catherinae' (€4.182), 'TomDilly' (€2.916), 'lezgodancing97' (€2.266), 'dodi8910' (€1.454), Nicolò '3N.M0' Molinelli (€1.438), Carmine 'ezechiele94' Claps (€1.139) e 'GIANNI180263' (€784) e si è così assicurato, tra prima moneta e taglie, più di 5.500 euro.

E' andato alla grandissima pure lo scatenato 'ringhio9002', già vincitore dell'Evento #48. Stavolta il toscano si è portato a casa quasi 3.300 euro grazie al trionfo nell'Evento #55, il No Limit Hold'em Turbo Super KO da 50 euro di buy in e da 23.625 euro di prize pool (525 entries).

Successi, infine, per 'linopani8' (€1.739) nel No Limit Hold'em SuperStack Progressive KO da 5 euro di buy in (Evento #53), 'mariucciosr' (€1.242) nel No Limit Hold'em Heads Up ZOOM Turbo Progressive KO (Evento #56) e per il player di Monopoli 'eli6300' (€1.981), dopo un deal a 3 con 'Coldplay92' (€1.009) e 'thebest1987' (€1.052), nel No Limit Hold'em Midnight Swiftly 6 Max Progressive KO da 15 euro di buy in (Evento #57).

Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Continuano le KO Series

I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:

KO Series 54 - NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 453

Montepremi Totale: €40.770

Final Table Pay Out

Matteo 'sgrillex' Sarais - €5.551

catherinae - €4.182

TomDilly - €2.916

lezgodancing97 - €2.266

dodi8910 - €1.454

Nicolò '3N.M0' Molinelli - €1.438

Carmine 'ezechiele94' Claps - €1.139

GIANNI180263 - €784

KO Series 55 - NL Hold'em Turbo Super KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 525

Montepremi Totale: €23.625

Final Table Pay Out

ringhio9002 - €3.297

Enzo Ghinazz - €1.538

actionice - €857

TopPair93 - €1.433

molly_182 - €371

MyT1m3isNow - €551

slvmrt - €302

ghesemmu - €317

erikkk95 - €407